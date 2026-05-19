Los salarios volvieron a perder contra la inflación y se profundiza el deterioro del poder adquisitivo

Los salarios registrados volvieron a perder contra la inflación durante marzo

Los haberes acumulan siete meses consecutivos de caída real frente al aumento de precios

El sector público mostró una recuperación parcial impulsada por subas salariales nacionales y provinciales

Los trabajadores privados registrados volvieron a sufrir una pérdida de poder adquisitivo

Desde la llegada de Javier Milei al Gobierno los salarios reales acumulan una fuerte caída

Economistas advierten que la recuperación salarial dependerá de la actividad económica y de la desaceleración inflacionaria

La recuperación salarial continúa sin consolidarse en la economía argentina. Los ingresos de los trabajadores registrados volvieron a quedar por debajo de la inflación durante marzo y acumulan ya siete meses consecutivos de pérdida frente al aumento de precios, en un escenario donde la desaceleración económica y la caída de la actividad siguen golpeando al empleo formal.

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los salarios registrados —que incluyen tanto al sector público como al privado— aumentaron 3% durante marzo, mientras que la inflación de ese mismo período alcanzó el 3,4%.

La diferencia volvió a traducirse en una caída del poder adquisitivo de los trabajadores. De acuerdo con estimaciones privadas realizadas sobre la base del Índice de Precios al Consumidor, los salarios registrados acumulan una pérdida real cercana al 4,7% durante los últimos siete meses.

El deterioro salarial se produce en un contexto de persistente desaceleración económica y menor actividad en sectores vinculados al consumo interno, donde se concentra buena parte del empleo formal argentino. Los economistas advierten que esa combinación limita la capacidad de recomposición de ingresos incluso en medio del proceso de desaceleración inflacionaria impulsado por el Gobierno.

Durante marzo, el principal impulso salarial provino del sector público. Los salarios estatales registraron una mejora nominal del 5%, impulsados especialmente por las subas en los haberes nacionales, que avanzaron 5,8%, y en los provinciales, con un incremento del 4,7%.

Ese desempeño permitió que el salario estatal recuperara parcialmente terreno frente a la inflación durante el mes, con una mejora real cercana al 1,6%. Sin embargo, el acumulado continúa siendo negativo: en los últimos siete meses los trabajadores públicos perdieron alrededor de 4,4% de poder adquisitivo.

El panorama fue más complicado en el sector privado registrado. Allí, los salarios avanzaron apenas 2,1% en marzo, por debajo de la inflación mensual, lo que implicó una nueva caída real del 1,3%.

Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el deterioro salarial acumulado continúa siendo significativo. Tomando la medición oficial actualizada del IPC, los salarios registrados muestran una pérdida real superior al 9%. Algunas estimaciones privadas incluso ubican el retroceso bastante más arriba si se consideran índices alternativos de inflación.

Dentro del sector público, el impacto fue especialmente fuerte sobre los trabajadores nacionales. Los haberes de empleados del Estado nacional acumulan una caída real superior al 35%, mientras que los provinciales muestran una baja más moderada.

Los especialistas explican que la pérdida del poder adquisitivo está directamente vinculada al enfriamiento de la economía. La caída del consumo, la menor actividad empresarial y la desaceleración de sectores ligados al mercado interno comenzaron a impactar tanto en salarios como en niveles de empleo.

Desde el inicio de la actual gestión nacional, se perdieron más de 24.000 unidades empleadoras privadas, equivalente a una reducción cercana al 5% del total de empresas registradas. A eso se suma un mercado laboral prácticamente estancado.

Los últimos datos muestran que durante febrero el empleo privado formal apenas logró crear menos de mil puestos nuevos, reflejando un crecimiento prácticamente nulo. El empleo público, en cambio, mostró cierta expansión y compensó parcialmente la debilidad del sector privado.

En paralelo, el comportamiento de las negociaciones paritarias empieza a mostrar algunos cambios. Consultoras privadas señalaron que durante abril los acuerdos salariales registraron aumentos promedio del 2,5%, una cifra levemente inferior a la inflación estimada para ese mes, aunque mucho más cerca del equilibrio que en meses anteriores.

Algunos analistas consideran que podría comenzar una recuperación gradual de los salarios reales hacia 2026 si la inflación continúa desacelerándose y la actividad económica logra estabilizarse. Sin embargo, también advierten sobre varios riesgos que podrían complicar ese escenario.

Entre ellos aparecen la persistencia de la recesión en sectores intensivos en empleo, una recuperación económica demasiado lenta y eventuales tensiones cambiarias que puedan trasladarse nuevamente a precios.

Por ahora, el mercado laboral argentino continúa mostrando señales de fragilidad. Aunque la inflación comenzó a desacelerarse respecto de los picos registrados meses atrás, los salarios todavía no logran recuperar el terreno perdido y el deterioro del poder de compra sigue siendo una de las principales preocupaciones económicas y sociales.