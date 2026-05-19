Patricia Bullrich toma distancia de la defensa oficial de Manuel Adorni y crece la preocupación en la Casa Rosada

La investigación judicial sobre Manuel Adorni genera creciente preocupación dentro del oficialismo

Patricia Bullrich comenzó a tomar distancia de la estrategia de defensa impulsada por Javier Milei

El expediente es llevado adelante por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo

En el Gobierno temen que el desgaste político afecte la imagen presidencial

Sectores de La Libertad Avanza reclaman respuestas más contundentes sobre la situación patrimonial del funcionario

Dentro del oficialismo ya analizan el posible impacto electoral que podría tener el caso Adorni

La investigación judicial que involucra a Manuel Adorni comenzó a generar fuertes tensiones internas dentro del oficialismo y ya impacta de lleno en el clima político de la Casa Rosada. Mientras el presidente Javier Milei sostiene públicamente su respaldo al funcionario, distintos sectores del Gobierno observan con creciente preocupación el desgaste político que provoca el escándalo.

El expediente por presunto enriquecimiento ilícito, impulsado por el fiscal Gerardo Pollicita y bajo la órbita del juez Ariel Lijo, continúa sumando capítulos y mantiene en alerta a funcionarios nacionales que temen un impacto mayor sobre la imagen presidencial y sobre el futuro político del oficialismo.

Dentro de ese escenario aparece una figura clave: Patricia Bullrich. Según distintas versiones que circulan dentro del oficialismo, la ministra comenzó a marcar diferencias con el manejo político del caso y ya no comparte plenamente la estrategia de defensa cerrada impulsada desde el entorno presidencial.

La incomodidad de Bullrich tendría varias razones. Una de las principales pasa por la falta de explicaciones públicas convincentes de Adorni frente a las sospechas y cuestionamientos que rodean la causa. Cerca de la ministra sostienen que el desgaste podría agravarse si el Gobierno no logra cerrar rápidamente el episodio con documentación clara y respuestas contundentes.

En ese marco, trascendió que Bullrich considera necesario que el funcionario avance cuanto antes con la presentación de documentación ante la Oficina Anticorrupción y brinde precisiones sobre su situación patrimonial para intentar desactivar el conflicto político.

Aunque públicamente la ministra evitó confrontar directamente con Milei, en privado las posiciones serían bastante más duras. Dentro del oficialismo algunos dirigentes interpretan que Bullrich busca preservar su propio capital político frente a un escándalo que amenaza con seguir creciendo.

La situación genera además preocupación dentro de sectores aliados de La Libertad Avanza, donde temen que la prolongación del caso termine afectando la credibilidad del discurso anticasta y de transparencia que el Gobierno instaló desde el inicio de la gestión.

En la Casa Rosada admiten que el tema ya dejó de ser una simple polémica mediática. La continuidad de la investigación judicial y las repercusiones políticas internas alimentan un clima de tensión creciente entre funcionarios, asesores y dirigentes libertarios.

Uno de los factores que más inquieta al oficialismo es la fuerte exposición pública que adquirió el caso. Cada nueva revelación vinculada a gastos atribuidos a Adorni o movimientos patrimoniales genera repercusiones inmediatas tanto en redes sociales como dentro del sistema político.

Además, el respaldo explícito que Milei le brindó al funcionario también elevó el costo político potencial para el Presidente. En sectores del oficialismo consideran que la imagen presidencial podría verse afectada si la situación judicial continúa escalando y no aparece una explicación que cierre definitivamente las sospechas.

Dentro del entorno de Bullrich incluso comienzan a analizar escenarios electorales complejos en caso de que el conflicto no logre desactivarse en el corto plazo. Aunque todavía falta más de un año para las próximas elecciones, algunos dirigentes ya advierten que el caso Adorni podría impactar sobre las posibilidades de reelección de Milei.

La preocupación no se limita solamente a la oposición. En distintos despachos oficiales empiezan a preguntarse hasta qué punto el Gobierno podrá sostener la agenda económica y política mientras la crisis interna sigue creciendo.

El episodio se produce además en un contexto delicado para la administración libertaria. La desaceleración económica, la caída del consumo, los conflictos sectoriales y las disputas internas dentro del oficialismo configuran un escenario cada vez más complejo para la Casa Rosada.

Por ahora, Milei mantiene su respaldo político a Adorni y evita dar señales de retroceso. Sin embargo, el malestar interno y las diferencias dentro del oficialismo comienzan a hacerse cada vez más visibles, especialmente entre quienes consideran que el caso amenaza con transformarse en un problema político de largo alcance.