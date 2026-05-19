YPF acelera su apuesta por Vaca Muerta con un megaproyecto millonario y prevé exportaciones récord

YPF pidió ingresar al RIGI con un megaproyecto de 25.000 millones de dólares en Vaca Muerta

La compañía prevé exportaciones energéticas por más de 100.000 millones de dólares

El plan contempla la perforación de 1.152 pozos y una producción de 240.000 barriles diarios desde 2032

Horacio Marín anticipó que YPF buscará comenzar a pagar dividendos a partir de 2028

El proyecto energético incluye inversiones millonarias en petróleo y gas natural licuado

Las acciones de YPF alcanzaron máximos históricos tras el ingreso de grandes inversores internacionales

La petrolera YPF avanzó con uno de los proyectos energéticos más ambiciosos de las últimas décadas al solicitar formalmente su ingreso al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) para desarrollar una iniciativa vinculada a Vaca Muerta que demandará inversiones estimadas en 25.000 millones de dólares.

El anuncio fue acompañado por fuertes proyecciones de crecimiento realizadas por el presidente de la compañía, Horacio Marín, quien aseguró que el desarrollo energético podría transformar el perfil exportador argentino durante los próximos años y generar ingresos superiores a los 100.000 millones de dólares.

El proyecto, denominado LLL Oil, aparece como una de las apuestas centrales del plan energético impulsado por el Gobierno nacional para potenciar la producción hidrocarburífera y ampliar la capacidad exportadora del país. Según la documentación presentada por YPF, el desarrollo prevé la perforación de 1.152 pozos y una producción sostenida de 240.000 barriles diarios de petróleo a partir de 2032.

La totalidad de esa producción estará destinada al mercado internacional. Paralelamente, el proyecto también contempla la generación de aproximadamente 10 millones de metros cúbicos diarios de gas, destinados al abastecimiento interno.

Desde la compañía estiman que el emprendimiento permitirá generar exportaciones cercanas a los 6.000 millones de dólares anuales hacia 2032 y crear unos 6.000 puestos de trabajo directos durante las etapas de construcción y operación.

Marín sostuvo además que la producción propia de YPF continuará creciendo de manera acelerada en los próximos años. Según detalló, la empresa espera superar este año los 250.000 barriles diarios y avanzar progresivamente hacia niveles cercanos a los 600.000 o 700.000 barriles diarios.

El directivo vinculó ese crecimiento con la posibilidad de transformar estructuralmente el ingreso de divisas al país. En ese sentido, consideró que el desarrollo completo de Vaca Muerta podría generar exportaciones energéticas por cifras históricas para la economía argentina.

La estrategia energética oficial también incluye otro proyecto de gran escala vinculado al gas natural licuado. YPF trabaja junto a la petrolera italiana Eni y la firma árabe XRG en una iniciativa de LNG que demandará inversiones adicionales por unos 30.000 millones de dólares entre infraestructura y desarrollo de pozos.

Ese plan prevé exportaciones energéticas cercanas a los 20.000 millones de dólares hacia 2045 y la creación de hasta 50.000 empleos durante los picos de actividad.

En ese contexto, Marín destacó la importancia del RIGI para garantizar previsibilidad jurídica y cambiaria a largo plazo. Según explicó, el esquema de incentivos aparece como una herramienta decisiva para atraer capitales internacionales y sostener inversiones de gran magnitud.

Dentro del oficialismo consideran que el desarrollo energético representa uno de los pilares centrales para estabilizar las cuentas externas y fortalecer el ingreso de dólares genuinos durante los próximos años.

Otro de los anuncios relevantes realizados por el titular de YPF estuvo vinculado a la política financiera de la empresa. Marín reveló que la compañía proyecta comenzar a distribuir dividendos entre sus accionistas a partir de 2028, incluyendo al propio Estado nacional, que mantiene el control del 51% de la petrolera.

La definición fue interpretada como una señal destinada a fortalecer el atractivo financiero de la empresa frente a inversores internacionales. En ese marco, Marín celebró además la reciente compra de más de tres millones de acciones de YPF realizada por el reconocido inversor estadounidense Stanley Druckenmiller.

Tras conocerse esa operación, las acciones de YPF registraron una fuerte suba en Wall Street y alcanzaron valores máximos en más de una década.

Por otra parte, el presidente de la petrolera también se refirió a la política de precios de los combustibles. Explicó que la empresa decidió mantener temporalmente congelados los valores en surtidor para evitar un traslado brusco de la volatilidad internacional generada por el conflicto en Medio Oriente.

Según indicó, la estrategia busca sostener estabilidad en el mercado interno sin afectar el equilibrio financiero de la compañía ni el interés de los accionistas.