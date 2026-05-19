La Justicia autorizó a Claudio Tapia a viajar al Mundial pese a su procesamiento en la causa por aportes retenidos

La Justicia autorizó a Claudio Tapia a salir del país hasta julio mediante una caución de 30 millones de pesos

El presidente de la AFA participará de actividades vinculadas al Mundial y a la UEFA Champions League

Tapia se encuentra procesado por presunta apropiación indebida de aportes y recursos de la seguridad social

La causa también involucra a Pablo Toviggino y otros dirigentes de la conducción de la AFA

La Asociación del Fútbol Argentino fue embargada por 350 millones de pesos

La Cámara Nacional en lo Penal Económico revisará las situaciones procesales de todos los acusados

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, recibió autorización judicial para viajar al exterior y participar de distintas actividades vinculadas al Mundial de fútbol y a compromisos institucionales internacionales, pese a encontrarse procesado en una causa por presunta apropiación indebida de aportes y recursos de la seguridad social.

La decisión fue tomada por el juez en lo penal económico Diego Amarante, quien habilitó la salida del país del dirigente deportivo entre el 27 de mayo y el 21 de julio, a cambio del depósito de una caución de 30 millones de pesos.

El magistrado consideró que no existían elementos objetivos que justificaran impedir el viaje, especialmente teniendo en cuenta que Tapia cumplió correctamente las condiciones impuestas en autorizaciones anteriores y que no posee compromisos judiciales previstos durante las fechas solicitadas.

La resolución judicial establece además que cualquier modificación o incumplimiento de las condiciones informadas podría interpretarse como una violación directa de las obligaciones asumidas ante la Justicia. También se ordenó que el titular de la AFA informe formalmente su regreso al país dentro de las 48 horas posteriores a su arribo.

El viaje internacional de Tapia tendrá varias escalas y actividades institucionales vinculadas al fútbol mundial. En primer término, el dirigente se trasladará a Budapest para participar de la final de la UEFA Champions League Final y de distintos eventos protocolares relacionados con el torneo continental europeo.

Posteriormente viajará a Estados Unidos, donde acompañará a la Selección Argentina en los amistosos programados frente a Honduras e Islandia. Luego participará de actividades oficiales vinculadas a la organización y promoción de la FIFA World Cup 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

Tapia argumentó ante la Justicia que los viajes responden a obligaciones institucionales derivadas de su rol como presidente de la AFA y como integrante del Consejo Directivo de la CONMEBOL.

La autorización judicial se produce en medio de un escenario delicado para la conducción de la AFA. El dirigente se encuentra procesado desde marzo pasado por presuntas irregularidades vinculadas al manejo de aportes tributarios y recursos de la seguridad social correspondientes a la entidad madre del fútbol argentino.

La causa también involucra al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y a otros dirigentes vinculados a la conducción de la institución. Entre ellos aparecen el actual secretario general, Cristian Malaspina, y los exdirectivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Lorenzo.

Todos ellos fueron considerados responsables, en principio, del delito de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social agravado por la participación de varias personas dentro de una estructura organizada.

Además del procesamiento de los dirigentes, la propia AFA también quedó alcanzada por la investigación judicial como persona jurídica y fue embargada por una suma cercana a los 350 millones de pesos.

Actualmente, la situación procesal de Tapia y del resto de los acusados se encuentra bajo revisión de la Cámara Nacional en lo Penal Económico. Allí también deberá analizarse un planteo impulsado por la fiscalía y por ARCA para agravar las acusaciones e incorporar nuevos hechos vinculados a presuntas maniobras de evasión.

Uno de los puntos que generó controversia dentro del expediente fue que la apelación presentada por Tapia y por la AFA fue declarada desierta debido a la falta de presentación de fundamentos dentro de los plazos procesales correspondientes. A pesar de ello, el tribunal de apelaciones igualmente revisará la situación judicial de todos los involucrados.

Mientras tanto, la autorización para viajar le permite a Tapia mantener intacta su agenda internacional y continuar participando de los principales eventos del fútbol mundial, aun cuando la causa judicial continúa avanzando y mantiene bajo observación a la conducción de la AFA.