La interna peronista volvió a tensarse en Buenos Aires mientras crece el operativo “Axel presidente”

La aparición de carteles con la consigna “Axel o Milei” volvió a tensar la interna peronista

Sectores alineados con Andrés Larroque impulsan la candidatura presidencial de Axel Kicillof

Militantes kirchneristas reclamaron públicamente por Cristina Kirchner durante un acto del gobernador

La relación política entre Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner continúa completamente fría

En La Cámpora sostienen que la tensión interna podría bajar si ambos dirigentes retoman el diálogo

Los actos públicos del gobernador ya muestran un creciente operativo político con el lema “Axel presidente”

La disputa interna dentro del peronismo bonaerense sumó un nuevo capítulo de tensión política luego de que comenzaran a aparecer en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires carteles con la consigna “Axel o Milei”, una señal que volvió a exponer el avance del operativo político para posicionar al gobernador Axel Kicillof como figura central del espacio opositor rumbo a 2027.

La pegatina fue impulsada por sectores alineados con el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la corriente interna que encabeza el ministro bonaerense Andrés Larroque y que en los últimos meses comenzó a tomar distancia del núcleo duro del kirchnerismo tradicional.

El mensaje de los afiches buscó instalar una idea política concreta: presentar a Kicillof como el principal dirigente con capacidad para enfrentar electoralmente al presidente Javier Milei. Pero detrás de esa estrategia también apareció otro objetivo: bajar el impacto del episodio ocurrido días atrás en el Teatro Coliseo Podestá, donde militantes kirchneristas interrumpieron una actividad encabezada por el gobernador para reclamar por la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner.

Aquel acto terminó reabriendo las heridas internas dentro del peronismo bonaerense. Mientras Kicillof se preparaba para brindar una clase de apertura del curso de formación política organizado por el Partido Justicialista provincial, desde uno de los sectores del auditorio comenzaron los pedidos para que el mandatario reclamara públicamente la libertad de Cristina Kirchner.

Poco después, un militante desplegó una bandera con la inscripción “Cristina Libre”, en medio de un clima de fuerte tensión política. El joven fue retirado por personal de seguridad, mientras desde sectores vinculados a La Cámpora negaban cualquier tipo de organización detrás del episodio.

La situación dejó expuesta la distancia política que existe actualmente entre Kicillof y el cristinismo duro. Aunque el gobernador cerró sus discursos reivindicando las figuras de Perón, Evita, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, el malestar interno continuó creciendo.

Uno de los dirigentes que sí tomó posición explícita durante aquel acto fue el intendente de La Plata, Julio Alak, quien cuestionó la situación judicial de la expresidenta y habló de una “detención injusta”, alineándose con la postura más cercana al kirchnerismo.

Desde entonces, las acusaciones cruzadas entre ambos sectores del peronismo se intensificaron. En el entorno de Cristina Kirchner sostienen que la tensión podría comenzar a descomprimirse si Kicillof retoma el diálogo político directo con la exmandataria. Del lado del gobernador, en cambio, consideran que el conflicto podría reducirse si La Cámpora baja el nivel de confrontación interna.

La distancia política entre Cristina y Kicillof ya lleva varios meses y, por ahora, no existen señales concretas de un acercamiento. En el peronismo admiten que la relación atraviesa uno de sus momentos más fríos desde que el actual gobernador asumió como principal figura política de la provincia de Buenos Aires.

En paralelo, el operativo político alrededor de Kicillof sigue creciendo. Este lunes, durante la reinauguración del Museo Emilio Petorutti en La Plata, militantes volvieron a cantar “Axel presidente”, una escena que ya comienza a repetirse en distintos actos públicos del mandatario bonaerense.

La actividad tuvo además un fuerte contenido simbólico. Allí estuvo presente Florencia Saintout, una de las dirigentes identificadas con el cristinismo dentro del gobierno provincial. También acompañaron al gobernador la jefa de asesores Cristina Álvarez Rodríguez y el ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis.

Aunque Kicillof buscó mostrarse en una postura moderada y evitar nuevas confrontaciones públicas, dentro del peronismo la discusión por el liderazgo futuro ya aparece completamente instalada.

El avance del operativo “Axel presidente”, la tensión con La Cámpora y la falta de diálogo con Cristina Kirchner configuran un escenario de creciente fragmentación interna en el principal espacio opositor al Gobierno nacional.