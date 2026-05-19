Caputo redobló la interna libertaria: “Me iré con Milei cuando él lo disponga”

En medio de las crecientes tensiones que atraviesan al oficialismo, el asesor presidencial Santiago Caputo salió a respaldar públicamente a Javier Milei y dejó un mensaje directo hacia el interior de La Libertad Avanza. Lo hizo a través de un extenso descargo en redes sociales, luego de los cruces que marcaron el fin de semana con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El consultor político, considerado una de las figuras más influyentes del entorno presidencial y parte del denominado “triángulo de hierro”, buscó despejar cualquier especulación sobre su continuidad y reafirmó su alineamiento total con el jefe de Estado. “Llegué acá con el Presidente, me iré con el Presidente o cuando él disponga”, expresó en su publicación.

Caputo también aprovechó el mensaje para dirigirse a los sectores militantes que le manifestaron apoyo en las últimas horas. “Voy a defender el proyecto nacional de Javier Milei”, sostuvo, ratificando su compromiso con el rumbo político y económico impulsado desde la Casa Rosada.

En un tono desafiante, el asesor dejó además una frase que fue interpretada como una respuesta a las críticas y cuestionamientos internos: “Me importa poquísimo quién se ofende en el proceso”, lanzó, profundizando así el clima de tensión dentro del oficialismo.

El mensaje concluyó con una referencia a los objetivos del Gobierno y a la idea de transformación que impulsa la administración libertaria. “Haré mi mejor esfuerzo para cumplir su mandato: hacer Argentina grande otra vez”, afirmó antes de cerrar su descargo.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente ruido interno dentro del espacio gobernante, donde distintos sectores vienen mostrando diferencias sobre el manejo político y la estrategia comunicacional del Gobierno.