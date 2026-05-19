El Gobierno ascendió a Agustín Caulo y le otorgó rango protocolar de embajador

El Gobierno nacional oficializó este martes la designación de Agustín Ezequiel Caulo como nuevo Secretario de Culto y Civilización dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. La medida fue formalizada a través de una publicación en el Boletín Oficial.

La resolución también establece que el funcionario contará con la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, aunque únicamente con fines protocolares, mientras permanezca al frente del área.

Antes de concretar el nombramiento, el Ejecutivo aceptó la renuncia de Caulo al cargo de subsecretario de Culto, función que desempeñaba hasta el momento dentro de la misma estructura ministerial.

En el texto oficial se dispuso luego su promoción al máximo cargo de la Secretaría de Culto y Civilización, organismo que depende de la Cancillería argentina.

Además, el decreto aclaró que la asignación del rango diplomático se realiza conforme a lo establecido en la Ley del Servicio Exterior de la Nación N.º 20.957 y sus modificatorias, y tendrá vigencia únicamente durante el tiempo en que Caulo ejerza sus nuevas funciones.

La decisión forma parte de los movimientos internos que viene llevando adelante el Gobierno en distintas áreas de la administración nacional, en medio de una reorganización de cargos dentro del esquema diplomático y político.