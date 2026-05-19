El Banco Central ratificó el swap con China y anticipó una negociación para extenderlo

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, confirmó que el Gobierno mantendrá vigente el swap financiero con China y adelantó que en junio viajarán funcionarios argentinos a Beijing para negociar una nueva extensión del acuerdo.

Durante una conferencia de prensa en la que presentó el segundo Informe de Política Monetaria (IPOM) de la gestión de Javier Milei, el titular de la autoridad monetaria aseguró que no existe ningún plan para desactivar el mecanismo financiero con el gigante asiático. “El swap con China lleva 17 años. Tiene vencimientos a tres años y nuestra intención es renovarlo en las mismas condiciones”, sostuvo.

Bausili explicó además que el tramo actualmente activado continúa operativo sin modificaciones y con el mismo nivel de liquidez acordado anteriormente. Según detalló, el entendimiento vigente fue ratificado por China en diciembre pasado y la expectativa oficial es extender nuevamente los plazos cuando llegue el vencimiento del acuerdo marco.

El funcionario también confirmó que viajará a China el próximo mes para participar de un evento y mantener reuniones con autoridades del país asiático. “Tenemos muy buen diálogo y nunca se habló de modificar el esquema. Esto sigue funcionando de manera casi permanente”, afirmó.

En paralelo, el titular del BCRA se refirió a las metas de acumulación de reservas pactadas con el Fondo Monetario Internacional para 2026. Indicó que el programa prevé compras por US$10.000 millones y una acumulación neta de US$8.000 millones durante el año, aunque aclaró que el organismo tendrá margen para utilizar parte de esos fondos.

En ese marco, destacó que las reservas internacionales volvieron a crecer y que este lunes el Banco Central sumó otros US$153 millones, superando así los US$8.200 millones acumulados en lo que va del año.

Bausili también se mostró optimista respecto a la próxima reunión del directorio del FMI, donde se analizará la segunda revisión del acuerdo con la Argentina. Reconoció que el país incumplió una de las metas fijadas en diciembre, aunque señaló que el staff técnico del organismo recomendó otorgar un “waiver” o perdón por ese desvío debido a los avances del programa económico.

Según explicó, entre los puntos valorados por el Fondo aparecen la mejora en la acumulación de reservas, la reducción de la volatilidad financiera y una mayor transparencia en la política monetaria.

Por su parte, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, aseguró que el FMI quedó “muy impresionado” por el desempeño económico reciente y destacó especialmente el trabajo realizado por la Secretaría de Finanzas para extender los vencimientos de deuda en pesos y captar financiamiento en dólares.

En otro tramo de la conferencia, Bausili descartó que el Gobierno tenga previsto flexibilizar en el corto plazo las restricciones cambiarias para las empresas. Señaló que la prioridad oficial continúa siendo garantizar el normal funcionamiento del comercio exterior y sostener el nivel de actividad económica.

“El foco está puesto en que las exportaciones e importaciones funcionen correctamente”, afirmó. Además, explicó que actualmente las compañías pueden operar con dólares, aunque bajo determinadas restricciones para acceder al mercado oficial. “Por ahora no es una prioridad cambiar eso”, concluyó.