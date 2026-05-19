Criar un hijo ya cuesta más de $650 mil por mes: el dato que encendió las alarmas

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este lunes los nuevos valores de la Canasta Crianza y reveló cuánto dinero necesitó una familia en abril para cubrir los gastos básicos de un hijo, en medio de una inflación mensual del 2,6%.

Según el informe oficial, el costo más alto se registró en los niños de entre 6 y 12 años, cuya crianza demandó $654.221 mensuales. El cálculo contempla tanto los gastos en bienes y servicios esenciales como el tiempo destinado al cuidado.

Para los menores de un año, el monto total ascendió a $511.763. En el caso de los chicos de entre uno y tres años, la cifra trepó a $609.574, mientras que para el grupo de cuatro a cinco años se ubicó en $520.413.

El indicador elaborado por el organismo estadístico busca reflejar el impacto económico que implica la crianza durante las distintas etapas de la niñez y adolescencia. Para ello, se toman en cuenta gastos vinculados a alimentación, vestimenta, vivienda, salud, transporte y educación, además del costo asociado a las tareas de cuidado.

De acuerdo con el INDEC, esta herramienta también sirve como referencia para el Poder Judicial en causas vinculadas a cuotas alimentarias.

En el desglose de abril, el organismo precisó que los bienes y servicios representaron $166.479 para bebés menores de un año; $214.963 para niños de uno a tres años; $273.781 para el rango de cuatro a cinco; y $339.626 para chicos de entre seis y doce años.

En paralelo, el costo estimado del cuidado fue de $345.284 para menores de un año; $394.611 para niños de uno a tres; $246.632 para el segmento de cuatro a cinco años; y $314.595 para los de seis a doce.

Con estos números, el informe volvió a reflejar el fuerte peso que tiene la crianza sobre el presupuesto familiar, incluso en un contexto de desaceleración inflacionaria respecto de meses anteriores.