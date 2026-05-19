Wanda Nara rompió el silencio sobre su relación con Martín Migueles: “Estoy sola”

Después de varios rumores sobre una posible reconciliación, Wanda Nara confirmó públicamente que está separada de Martín Migueles y despejó las versiones que circularon en los últimos días.

La mediática habló durante la alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2026, donde fue consultada directamente sobre su situación sentimental. “No, estoy sola”, respondió ante la pregunta de un cronista sobre si estaba nuevamente en pareja.

Más tarde, en el programa LAM, el panelista Pepe Ochoa le consultó además si le preocupaba la investigación judicial que involucra al empresario. Wanda evitó profundizar sobre el tema y respondió de manera breve: “No, no, no me preocupa”, dijo entre sonrisas.

Las especulaciones sobre una posible vuelta habían crecido durante el fin de semana luego de una publicación realizada por su hijo, Benedicto López. En la imagen, el adolescente mostró una mesa repleta de figuritas del Mundial y etiquetó tanto a su madre como a una de sus hermanas y al propio Migueles, lo que alimentó las versiones de un acercamiento familiar.

Sin embargo, con sus declaraciones públicas, Wanda volvió a dejar en claro que actualmente no mantiene una relación sentimental con el empresario.