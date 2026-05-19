La Escuelita Antártida fue sede de un encuentro participativo con adolescentes

En el marco de Rafaela Ciudad Deportiva, días atrás se desarrolló un encuentro participativo en la Escuelita Antártida junto a adolescentes que forman parte del espacio deportivo, con la participación de alrededor de 20 jóvenes.



La propuesta fue impulsada por el equipo interárea e interdisciplinario RANDOM (Consejería de Salud Integral Adolescente), integrado por el Área de Deportes, la Red de Promoción de Derechos de Infancias y Juventudes y la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental Comunitaria, en articulación con los profesores de la escuelita.



El encuentro surgió ante la necesidad de generar un espacio de reflexión colectiva sobre los vínculos entre adolescentes, las formas de trato y los valores que se promueven a través del deporte, entendiendo a las escuelitas deportivas como ámbitos fundamentales para la formación integral, la convivencia y la construcción de ciudadanía.



Durante la jornada, los participantes compartieron ideas acerca de cómo construir equipos donde den ganas de participar, destacando la importancia del respeto, el acompañamiento y el compromiso. También expresaron qué esperan de los adultos que acompañan las prácticas deportivas y cómo imaginan espacios más cuidados, inclusivos y participativos.



Desde la organización destacaron la importancia de seguir fortaleciendo estos ámbitos de escucha, participación e intercambio, promoviendo el protagonismo de las adolescencias dentro del deporte y favoreciendo vínculos saludables.



Además, remarcaron que este tipo de propuestas continuarán replicándose en otras escuelitas deportivas de la ciudad, tanto en fútbol como en hockey, acompañando a chicos y profesores con espacios de escucha, atención y consejería que complementen las actividades deportivas y refuercen el espíritu de Rafaela Ciudad Deportiva.