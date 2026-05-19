Ian Lucas habló de Evangelina Anderson y lanzó una picante frase sobre un “grupo paralelo”

Ian Lucas rompió el silencio luego de los rumores que aseguraban que se habría negado a compartir mesa con Evangelina Anderson en los Premios Martín Fierro 2026. Además, dejó entrever cierta distancia con varios de sus excompañeros de MasterChef Celebrity.

En diálogo con el programa SQP, el streamer —nominado en la categoría “Revelación”— aseguró que no mantiene contacto con Anderson desde el final del certamen. “No hablo con ella desde que terminó el programa”, afirmó cuando le preguntaron si se había reencontrado con la modelo.

Sin embargo, buscó bajarle el tono a cualquier posible conflicto. “No estamos bloqueados. Si me la cruzo, la saludo. De mi parte está todo más que bien”, sostuvo.

Durante la entrevista, Yanina Latorre deslizó que quizás la situación no sería igual del lado de Evangelina. Ante eso, Ian respondió con cautela: “Puede ser, no sé. A mí me enseñaron en casa que siempre hay que saludar, pase lo que pase”.

Más adelante, la conversación giró hacia las reuniones que vienen realizando algunos exparticipantes del reality gastronómico, encuentros de los que él no formó parte. Allí fue donde lanzó una frase que llamó la atención y alimentó las especulaciones sobre internas dentro del grupo.

“No me llegó el mensaje”, comentó entre risas, y agregó que quizá existe “un subgrupo” de WhatsApp del que él no forma parte. Según explicó, vio conversaciones en el grupo general, pero aseguró que nunca recibió invitación para la última reunión.

Finalmente, también respondió a quienes lo acusan de haberse distanciado por “agrandarse” tras su paso por el programa. “Nada que ver. Me molestó que dijeran eso. No fui porque no me invitaron”, aclaró.

Además, contó que mantiene relación con algunos excompañeros y que recientemente compartió tiempo con Maxi, mientras que explicó que al “Turco” casi no lo ve porque “anda para todos lados con Eva”.