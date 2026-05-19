Neymar al Mundial 2026

Carlo Ancelotti terminó con todas las especulaciones y confirmó oficialmente la lista de 26 futbolistas de la Selección de Brasil para disputar el Mundial 2026. La gran noticia de la convocatoria fue la presencia de Neymar Jr., quien volverá a jugar una Copa del Mundo después de superar una larga recuperación física y atravesar meses de incertidumbre sobre su estado.

El histórico “10” brasileño disputará así el cuarto Mundial de su carrera tras haber participado en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Su regreso representa una enorme inyección anímica para una selección que buscará conquistar el ansiado hexacampeonato en Estados Unidos, México y Canadá.

Neymar vuelve a liderar a Brasil

La convocatoria de Neymar marca su regreso definitivo a la élite internacional luego de la grave lesión de ligamentos que sufrió en octubre de 2023 y que lo mantuvo varios meses fuera de las canchas. Su vuelta al Santos durante 2025 fue clave para recuperar ritmo futbolístico y demostrarle al cuerpo técnico que estaba nuevamente preparado para competir al máximo nivel.

Con experiencia, jerarquía y liderazgo, el delantero de 34 años aparece como una de las piezas fundamentales del proyecto de Ancelotti. El técnico italiano considera que su presencia será determinante tanto dentro como fuera del campo de juego para un plantel que combina figuras consolidadas y jóvenes talentos.

Además de su influencia futbolística, Neymar llegará al Mundial como el máximo goleador histórico de la Selección de Brasil, consolidado como uno de los jugadores más importantes de la historia del país.

Brasil se ilusiona con el hexacampeonato

La llegada de Carlo Ancelotti renovó completamente las expectativas en torno al seleccionado brasileño. Con un equipo ofensivo, plagado de estrellas y ahora nuevamente comandado por Neymar, Brasil se posiciona entre los grandes candidatos a quedarse con la Copa del Mundo.

Para Neymar, además, esta competencia podría significar una revancha personal tras las frustraciones sufridas en sus anteriores participaciones mundialistas. Después de años marcados por lesiones y críticas, el crack brasileño tendrá una nueva oportunidad para intentar alcanzar el único título que todavía falta en su carrera.