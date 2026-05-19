Ahorro en jaque: cómo proteger el capital frente a tasas bajas y dólar estable

El tradicional manual del ahorrista argentino ha quedado desactualizado en el primer semestre de 2026. La fórmula que históricamente ofrecía refugio —la compra de divisas o el depósito a plazo fijo— atraviesa una crisis de rentabilidad sin precedentes cercanos. Con un tipo de cambio mayorista estabilizado en torno a los $1.390 y tasas de interés que se desplomaron desde picos del 49% hasta un magro 19% nominal anual, quienes apostaron por estas vías han sufrido rendimientos reales negativos, quedando muy por debajo de una inflación superior al 32% registrada en el último año.

Ante este escenario de "licuación" de ahorros, los analistas financieros sugieren un cambio de paradigma. Si bien algunos expertos sostienen que el dólar nunca está caro en Argentina y recomiendan mantenerlo como reserva de valor, advierten que la tenencia física ya no es suficiente. La propuesta actual consiste en migrar hacia fondos de ahorro en dólares o bonos corporativos de alta calificación que puedan aportar un rendimiento adicional del 3% al 5% anual, compensando el estancamiento de la cotización.

Por otro lado, la búsqueda de protección contra el avance de los precios ha devuelto el protagonismo a los instrumentos vinculados al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). Especialistas destacan que los fondos comunes de inversión "inflation linked" son hoy el vehículo más eficiente, ya que permiten delegar la administración en profesionales y garantizan liquidez en 24 horas, capturando la inercia inflacionaria que aún persiste en la economía.

La banca pública también ha tomado nota de esta demanda, lanzando productos que intentan combinar el ajuste por inflación con una mayor flexibilidad. El Banco Provincia promueve su Cuenta UVA, una alternativa que ajusta el capital por Unidades de Valor Adquisitivo y permite retiros totales o parciales tras una inmovilización inicial de 90 días. En sintonía, el Banco Nación presentó un plazo fijo UVA con pago de intereses mensuales, una opción atractiva para quienes necesitan una renta periódica sin perder el valor real de su capital frente al costo de vida.

En definitiva, la coyuntura de mayo de 2026 obliga a una diversificación estratégica y una gestión activa. La era de la pasividad en el ahorro ha terminado; hoy, resguardar el patrimonio exige evaluar la liquidez, el riesgo político de los bonos soberanos y, fundamentalmente, priorizar aquellos instrumentos que logren perforar el piso del Índice de Precios al Consumidor para evitar la pérdida sistemática de poder adquisitivo.