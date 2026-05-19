El inesperado adiós de Pep Guardiola

El ciclo más exitoso de la historia del Manchester City estaría llegando a su final. Pep Guardiola analiza dejar el club al término de la temporada y en Inglaterra ya aseguran que su salida podría anunciarse en los próximos días, pese a que todavía tiene contrato vigente hasta 2027.

La noticia sacudió al fútbol europeo y generó un fuerte impacto entre los hinchas del City, que ven cómo comienza a cerrarse una etapa histórica marcada por títulos, récords y una revolución futbolística que transformó por completo al club inglés.

Guardiola, cada vez más cerca de irse del City

Según trascendió en medios británicos, dentro del Etihad Stadium ya manejan la posible salida del entrenador catalán como una decisión prácticamente tomada. Incluso, la dirigencia habría comenzado a informar a sponsors y socios estratégicos sobre un inminente anuncio oficial.

El momento de la confirmación dependería del desenlace deportivo del equipo en la Premier League. Si el City queda sin posibilidades matemáticas de pelear el campeonato, Guardiola podría comunicar su decisión inmediatamente. Caso contrario, todo apunta a que el anuncio llegaría tras el último partido de la temporada como local.

La salida del ex entrenador del Barcelona y Bayern Múnich marcaría el cierre definitivo de una era dorada que cambió para siempre la historia de la institución inglesa.

El candidato para reemplazarlo

Mientras crecen las versiones sobre el adiós de Guardiola, la dirigencia ya trabaja en la sucesión. El principal apuntado sería Enzo Maresca, actual entrenador italiano que conoce perfectamente la estructura interna del club tras haber integrado el cuerpo técnico de Guardiola durante la histórica temporada 2022-23.

Las negociaciones estarían avanzadas y el City buscaría asegurarse una transición ordenada para sostener la identidad futbolística que construyó el técnico catalán durante casi una década.

Un legado histórico en Manchester

Desde su llegada en 2016, Guardiola convirtió al Manchester City en una potencia absoluta del fútbol mundial. Bajo su conducción, el equipo conquistó múltiples títulos locales e internacionales, incluyendo varias Premier League y la primera Champions League de la historia del club en 2023.

Más allá de los trofeos, el entrenador español dejó una huella profunda por su estilo de juego, su influencia táctica y la consolidación de una generación histórica que dominó Inglaterra durante años.

Ahora, el fútbol europeo se prepara para el posible final de uno de los ciclos más impactantes de la era moderna.