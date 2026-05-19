El Colo Barco a la Premier League

Valentín “Colo” Barco cerró oficialmente su etapa en el Racing de Estrasburgo y continuará su carrera en el Chelsea de Inglaterra. El lateral argentino confirmó la noticia a través de un emotivo mensaje en redes sociales, donde se despidió del club francés luego de una temporada y media en la que logró consolidarse como una de las grandes figuras del equipo.

El “Colo” Barco se despide de Francia

El ex Boca Juniors dejó una marca importante en el Estrasburgo. Durante su paso por el fútbol francés disputó 58 partidos, convirtió tres goles y repartió 11 asistencias, números que reflejan el crecimiento futbolístico que tuvo desde su llegada a Europa.

Su rendimiento no pasó desapercibido y terminó siendo incluido por Lionel Scaloni en la prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026, consolidando uno de los mejores momentos de su carrera.

“Hoy me toca despedirme de un club al que llegué con muchísima ilusión. Siempre intenté dar lo mejor de mí dentro de la cancha. Estrasburgo será siempre un lugar muy especial para nosotros”, escribió Barco en sus redes.

El defensor también recordó un momento muy importante de su vida personal: el nacimiento de su hija Gemma en marzo de 2025, ocurrido justamente durante su estadía en la ciudad francesa.

Nuevo desafío en el Chelsea

La llegada del “Colo” al Chelsea se resolvió rápidamente debido a que tanto el club inglés como el Estrasburgo forman parte del mismo grupo empresario. De esta manera, el argentino dará el salto a la Premier League y se sumará al plantel londinense para el inicio de la próxima pretemporada.

En Stamford Bridge compartirá vestuario con otros futbolistas argentinos como Enzo Fernández y Alejandro Garnacho, en un equipo que buscará volver a pelear en lo más alto de Europa.

Antes de cerrar su despedida, Barco también agradeció a los entrenadores que marcaron su crecimiento en el fútbol europeo. “Quiero agradecerles a Liam y Gary junto a sus cuerpos técnicos por la confianza y por ayudarme a mejorar todos los días”, expresó.

Con apenas 21 años, el lateral inicia ahora el desafío más importante de su carrera en una de las ligas más competitivas del mundo.