Salarios en Argentina: tras tocar fondo en marzo, las paritarias de abril anticipan una recuperación real

El escenario laboral en Argentina atraviesa una etapa de transición crítica. Según los últimos datos difundidos por el Indec, el poder adquisitivo de los trabajadores del sector privado sufrió un nuevo retroceso durante el mes de marzo, al registrar un incremento salarial de apenas el 2,1% frente a una inflación que alcanzó el 3,4%. Sin embargo, este sombrío panorama comenzó a mostrar señales de reversión en abril, mes en el que la mayoría de las negociaciones colectivas lograron perforar el techo del costo de vida.

La dinámica paritaria de abril se posicionó como el principal motor de alivio para el bolsillo. Estimaciones privadas sugieren que los acuerdos alcanzados promediaron una suba del 4,8%, superando ampliamente el 2,6% de inflación mensual. Entre los sectores más beneficiados destacaron los gastronómicos, con un alza del 6,8%, seguidos por comercio y metalúrgicos, con subas superiores al 5%. Esta recuperación no solo impacta en el bienestar familiar, sino que también ha incidido en el costo de sectores clave, como la construcción, donde el incremento salarial del 5,5% elevó el precio del metro cuadrado por encima del nivel general de precios.

En lo que respecta al consumo, los indicadores actuales sugieren que la actividad económica podría haber alcanzado su piso. Aunque la recuperación es heterogénea —con un fuerte dinamismo en las zonas ligadas al agro y la energía, pero con estancamiento en el Conurbano Bonaerense—, la recaudación del IVA muestra una caída mucho menos pronunciada que en meses anteriores. El Gobierno confía en que su estrategia de desinflación constante, que apunta a situar el índice de mayo cerca del 2%, servirá de ancla para estabilizar la macroeconomía y permitir que la mejora de los ingresos se traduzca en una reactivación gradual de las ventas minoristas.

Un dato llamativo del informe oficial es el comportamiento del empleo informal, cuyos ingresos crecieron un 4,7% mensual en marzo, duplicando la inflación acumulada y superando el desempeño de los salarios públicos y privados registrados. Mientras tanto, el Ejecutivo observa con atención las encuestas de opinión, con la esperanza de que la consolidación de este círculo virtuoso de baja inflación y repunte del salario real logre frenar el deterioro de la imagen presidencial y devuelva previsibilidad a un mercado interno que, tras meses de rezago, comienza a vislumbrar una luz al final del túnel.