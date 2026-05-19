Lamine Yamal se perderá el inicio de la Copa del Mundo

Golpe durísimo para la Selección de España: Lamine Yamal quedó descartado para los primeros partidos del Mundial 2026 tras sufrir una lesión muscular que encendió las alarmas en todo el fútbol europeo. Los estudios médicos confirmaron un pequeño desgarro que obligará a la joya del Barcelona a realizar un tratamiento intensivo de recuperación durante el arranque de la Copa del Mundo.

La noticia representa un impacto enorme para el seleccionado español, que tenía al delantero como una de sus máximas figuras ofensivas para la fase de grupos. Además, volvió a instalar el debate sobre la enorme exigencia física que atraviesan los futbolistas de élite debido al calendario cada vez más cargado de competencias.

La frase de Lamine Yamal que preocupó a España

En medio de su recuperación, el atacante apareció en un evento de la Kings League, el torneo de fútbol 7 impulsado por Gerard Piqué. Allí protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral.

Cuando fue invitado a participar de una definición desde el punto penal, el joven delantero decidió no hacerlo y explicó con sinceridad su situación física. “Hasta el Mundial no toco una pelota”, lanzó visiblemente afectado por la lesión.

La frase generó una fuerte repercusión entre los hinchas españoles, que destacaron su compromiso y la decisión de priorizar su recuperación para no comprometer el resto del torneo.

Los partidos que se perdería en el Mundial

En principio, Lamine Yamal no podrá estar disponible para los encuentros frente a Cabo Verde y Arabia Saudita, correspondientes a las dos primeras jornadas del Grupo H.

Dentro del cuerpo técnico español mantienen cierta cautela y no quieren acelerar los tiempos de recuperación, ya que cualquier recaída podría dejarlo definitivamente fuera de la Copa del Mundo.

La expectativa está puesta en que pueda reaparecer recién en la tercera fecha de la fase de grupos, donde España podría enfrentar a Uruguay en uno de los partidos más esperados del torneo, aunque por ahora su presencia sigue siendo una incógnita.