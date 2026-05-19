Insólito cruce entre Lionel Messi y la barra de Inter Miami

El triunfo de Inter Miami frente a Portland Timbers no solo dejó otro show futbolístico de Lionel Messi, sino también un tenso cruce con un sector de la hinchada que rápidamente se volvió viral en redes sociales. El capitán argentino, autor de un gol en la victoria 2-0, reaccionó con visibles gestos de desaprobación hacia “La Familia”, la barra oficial del club, tras una protesta realizada durante gran parte del encuentro.

La protesta de la barra de Inter Miami

“La Familia” es la agrupación de hinchas más representativa de Inter Miami y ocupa habitualmente la cabecera principal del estadio con bombos, banderas y canciones. Sin embargo, ante Portland decidieron llevar adelante una protesta silenciosa por el supuesto destrato de algunos futbolistas hacia los fanáticos tras determinados partidos.

El reclamo apuntó principalmente a la falta de saludo del plantel una vez finalizados algunos encuentros. Sobre el cierre del partido, el grupo rompió el silencio con un fuerte cántico dirigido a los jugadores: “Jugadores, respeten a la hinchada, saluden a la gente, que nunca pide nada”.

La canción no pasó desapercibida para Lionel Messi, que desde el campo de juego reaccionó inmediatamente con gestos de desaprobación y evidente sorpresa hacia el sector donde se ubicaba la barra.

Messi, Suárez y De Paul ignoraron a “La Familia”

Una vez terminado el encuentro, el rosarino volvió a mirar hacia la tribuna donde estaba ubicada la hinchada organizada y realizó nuevos gestos marcando su descontento. Luego saludó con normalidad al resto del estadio, aunque evitó acercarse al sector de “La Familia”.

Luis Suárez y Rodrigo De Paul acompañaron la postura del capitán argentino y tampoco se dirigieron hacia la barra durante la celebración posterior al triunfo.

Inter Miami ganó por primera vez en su nuevo estadio

Más allá de la polémica, Inter Miami consiguió una victoria histórica al derrotar 2-0 a Portland Timbers y sumar así su primer triunfo oficial en el nuevo Freedom Park Stadium, luego de tres empates y una derrota desde la inauguración del escenario.

Lionel Messi volvió a ser determinante: marcó su gol número 13 de la temporada y alcanzó los 911 tantos oficiales en toda su carrera profesional. Además, atraviesa un gran presente goleador, con cinco tantos en sus últimos cuatro partidos.

El próximo domingo, el astro argentino disputará su último encuentro con Inter Miami antes de incorporarse definitivamente a la Selección Argentina para afrontar el Mundial 2026.