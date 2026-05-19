Levantar el cepo a las empresas no está en la agenda inmediata del Gobierno

En una contundente rueda de prensa para analizar el último Informe de Política Monetaria (IPOM), el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, marcó la hoja de ruta de la entidad para el corto plazo. El funcionario fue tajante al desestimar una apertura próxima de las restricciones cambiarias para el sector corporativo, asegurando que levantar el cepo para empresas no es una prioridad actual, ya que la conducción económica se siente "cómoda" con el funcionamiento del esquema vigente.

Para Bausili, el objetivo central de la autoridad monetaria debe ser el fortalecimiento del sector externo. En este sentido, destacó que el sistema de bandas cambiarias ha permitido alcanzar récords mensuales en las cantidades exportadas, con proyecciones privadas que sitúan las ventas al exterior de 2026 en una cifra histórica de u$s96.000 millones. Bajo esta lógica, el organismo prioriza que el flujo de importaciones y exportaciones sea fluido por sobre el atesoramiento de capital de trabajo, sugiriendo que las firmas pueden gestionar su liquidez en un mercado financiero bimonetario ya consolidado.

Respecto al debate sobre el valor de la divisa, el BCRA descartó que exista un atraso cambiario. Los funcionarios defendieron que el tipo de cambio real no es el único factor de competitividad, citando el exitoso caso de Perú como un modelo donde la acumulación de reservas internacionales se logró mediante la flexibilidad y la baja volatilidad, y no a través de una devaluación deliberada. Asimismo, Bausili ratificó que no habrá salvatajes estatales para familias en situación de morosidad, apelando a que la propia dinámica de la economía y la reducción de la irregularidad bancaria reactivarán el crédito de forma natural.

Finalmente, el frente internacional trajo noticias sobre la relación estratégica con Asia. El Gobierno confirmó que se encuentra en plenas negociaciones con China para renovar el swap de monedas de u$s18.000 millones que vence en agosto. Aunque el uso de esta línea de crédito ha disminuido drásticamente en el último año, Bausili aseguró que no existen planes para eliminar este instrumento, el cual sigue funcionando como un respaldo clave para la estabilidad de las reservas brutas del país. Con estas definiciones, el Banco Central reafirma un rumbo donde la estabilidad de las cuentas externas prima sobre la liberación total de los controles de capital.