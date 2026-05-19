La inteligencia artificial ya decide quién consigue trabajo: un estudio alerta sobre sesgos en la selección de personal

La inteligencia artificial avanza cada vez más en los procesos de contratación laboral y ahora una investigación académica encendió una nueva alarma: algunos sistemas automatizados de reclutamiento tienden a favorecer currículums redactados con IA por encima de aquellos escritos por personas, incluso cuando estos últimos presentan mejores antecedentes o experiencia profesional.

El estudio, desarrollado por investigadores de universidades de Estados Unidos y Singapur, analizó cómo distintos modelos de inteligencia artificial evalúan postulaciones laborales y descubrió un patrón repetido: las herramientas utilizadas para seleccionar candidatos suelen otorgar mejores puntajes a textos generados por otras IA.

La investigación, titulada La auto-preferencia de la IA en la contratación algorítmica, examinó el comportamiento de modelos ampliamente utilizados en el ecosistema tecnológico, entre ellos GPT-4o, DeepSeek-V3, LLaMA y Qwen. Según los resultados, estas plataformas mostraron una tendencia a valorar de forma más positiva los perfiles profesionales redactados mediante inteligencia artificial generativa.

El currículum “perfecto” ya no depende solo de la experiencia

Durante años, la clave para destacarse en una búsqueda laboral era acumular experiencia, formación académica y habilidades específicas. Sin embargo, el informe plantea que ahora existe un nuevo factor silencioso que puede inclinar la balanza: el modo en que está escrito el CV.

Los investigadores observaron que, aun cuando un currículum elaborado por una persona tenía un contenido sólido o incluso superior, los sistemas automatizados de evaluación priorizaban textos generados por IA debido a patrones de redacción, estructura y lenguaje que les resultaban más “compatibles”.

Esto significa que muchos candidatos podrían quedar relegados no por falta de capacidad, sino por no haber adaptado sus presentaciones a un estilo optimizado para algoritmos.

Cómo funcionan los filtros automatizados

Cada vez más empresas utilizan plataformas de selección automatizada para analizar cientos o miles de postulaciones en pocos minutos. Estos sistemas escanean palabras clave, detectan formatos específicos y evalúan perfiles antes de que un reclutador humano siquiera vea el currículum.

La incorporación masiva de inteligencia artificial en recursos humanos permitió acelerar procesos, pero también abrió debates sobre transparencia, discriminación algorítmica y sesgos ocultos.

El nuevo estudio sugiere que las IA no solo analizan información objetiva, sino que además muestran afinidad por textos producidos con estructuras similares a las suyas. En otras palabras, la inteligencia artificial podría estar premiando un “idioma algorítmico” propio.

Un desafío para quienes buscan empleo

El fenómeno genera preocupación porque podría profundizar desigualdades entre quienes tienen acceso o conocimientos sobre herramientas de IA y quienes continúan elaborando sus currículums de manera tradicional.

Especialistas advierten que muchos postulantes desconocen cómo funcionan estos filtros automáticos y terminan siendo descartados antes de llegar a una entrevista laboral.

Al mismo tiempo, crece el uso de plataformas generativas para redactar CV, cartas de presentación y perfiles profesionales optimizados para sistemas automatizados de selección.

El debate sobre el futuro del trabajo

La expansión de la inteligencia artificial en el mercado laboral ya no se limita a reemplazar tareas o automatizar procesos: ahora también influye en quién obtiene oportunidades laborales.

Los autores del estudio señalaron que estos sistemas deberían ser auditados y revisados periódicamente para evitar sesgos que afecten la igualdad de oportunidades entre candidatos.

Mientras tanto, expertos recomiendan combinar la experiencia personal con herramientas digitales, revisar la estructura del currículum y adaptar los perfiles profesionales a los nuevos métodos de evaluación automatizada que utilizan las empresas.