Lautaro Martínez reveló que quiere terminar su carrera en Inter de Milán

La temporada llegó a su fin para el Inter de Milán y Lautaro Martínez ya empieza a enfocarse en el gran objetivo que se viene: el Mundial 2026 con la Selección Argentina. Sin embargo, antes de viajar para incorporarse al combinado nacional, el delantero dejó una declaración que generó fuerte repercusión tanto en Italia como en Avellaneda.

El capitán del Inter habló sobre su presente en el club italiano y sorprendió al asegurar que le gustaría retirarse allí, una frase que rápidamente reavivó el debate entre los hinchas de Racing, club del que surgió y al que había manifestado deseos de regresar en el futuro.

Lautaro Martínez y una frase que hizo ruido en Racing

En una entrevista concedida a La Gazzetta dello Sport, el atacante argentino dejó en claro el enorme vínculo emocional que construyó con el conjunto italiano.

“Sin duda me gustaría retirarme acá. Mi familia y yo somos muy felices en Milán. Los chicos tienen amigos, van al colegio y ya hicimos nuestra vida acá. En el fútbol nunca se sabe, pero si no me echan, me quedo”, expresó entre risas.

Las palabras llamaron la atención porque apenas unos meses atrás había dejado abierta la posibilidad de regresar a Racing antes del final de su carrera.

“Es un sueño volver aunque sea un año. Me gustaría que mis hijos vivan lo que significa Racing y el amor de la gente”, había contado en marzo durante una entrevista en Argentina.

El rol de capitán en Inter

Lautaro también habló sobre la responsabilidad de portar la cinta de capitán en uno de los clubes más importantes de Europa y explicó qué significa para él liderar al equipo.

“Ser capitán no se aprende. Hay que tener personalidad, liderazgo y dar el ejemplo todo el tiempo. Pero ningún capitán es importante sin un grupo fuerte detrás”, afirmó el delantero, que ya se convirtió en uno de los máximos goleadores históricos de la institución.

El Toro atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y llega al Mundial 2026 como una de las principales figuras de la Selección Argentina campeona del mundo.

Su inesperada confesión sobre el retiro

Además de hablar de su futuro inmediato, Lautaro sorprendió con una reflexión sobre lo que hará una vez que deje el fútbol profesional.

“No me veo trabajando en este ambiente después de retirarme. El mundo del fútbol no me gusta demasiado fuera de la cancha. Cuando termine mi carrera voy a desaparecer”, confesó.

Mientras tanto, el delantero se prepara para sumarse a los entrenamientos de la Selección Argentina con la ilusión de defender el título mundial conseguido en Qatar 2022.