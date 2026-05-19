El misterio del cuerpo enterrado en la casa donde vivió Cerati: la causa por el crimen de un adolescente suma nuevos capítulos

Lo que comenzó como una demolición rutinaria en una vivienda del barrio porteño de Coghlan terminó convirtiéndose en uno de los casos policiales más impactantes de los últimos años. Hace exactamente un año, obreros encontraron restos óseos enterrados bajo el contrapiso de una antigua casona donde tiempo atrás había vivido el músico Gustavo Cerati. Con el avance de la investigación, se descubrió que pertenecían a Diego Fernández Lima, un adolescente de 16 años desaparecido desde 1984.

El hallazgo ocurrió el 20 de mayo de 2025 en una propiedad ubicada sobre avenida Congreso al 3700. Mientras realizaban tareas de demolición, albañiles encontraron restos humanos enterrados a aproximadamente un metro de profundidad. Junto al cuerpo apareció un reloj Seiko de los años 80, pieza clave para orientar la investigación.

Meses después, una prueba de ADN confirmó que los restos pertenecían a Diego Fernández Lima, un joven cuyo paradero era desconocido desde julio de 1984.

La desaparición que durante décadas quedó sin respuesta

Según la reconstrucción judicial, Diego fue visto por última vez luego de regresar del colegio y almorzar con su madre. Ese día salió de su casa para encontrarse con un amigo y pidió dinero para el colectivo. Más tarde fue visto en Villa Urquiza, en la esquina de Monroe y Rómulo Naón.

Cuando no regresó, su familia realizó la denuncia policial esa misma noche. Sin embargo, la desaparición quedó asentada en aquel momento como una supuesta “fuga de hogar”, una hipótesis que con el tiempo se demostraría errónea.

Sus padres jamás abandonaron la búsqueda. Repartieron fotos, recorrieron barrios y realizaron averiguaciones por cuenta propia. Incluso, el padre de Diego murió atropellado mientras intentaba encontrar pistas sobre el paradero de su hijo.

Décadas después, el descubrimiento del cuerpo reveló un dato estremecedor: los primeros estudios forenses concluyeron que el adolescente murió de forma violenta y que el entierro habría ocurrido inmediatamente después del crimen.

El foco de la investigación sobre un excompañero

Tras la identificación del cuerpo, la causa comenzó a concentrarse sobre Cristian Graf, un excompañero de colegio de Diego que vivía en la propiedad donde aparecieron los restos al momento de la desaparición.

La fiscalía detectó contradicciones en sus declaraciones y pidió su indagatoria. Aunque inicialmente la Justicia rechazó el planteo por falta de pruebas directas, la investigación continuó avanzando.

Tiempo después, Graf brindó entrevistas públicas donde negó cualquier participación en el caso y aseguró desconocer cómo los restos terminaron enterrados en el patio de su casa.

En octubre de 2025, un juez dictó su sobreseimiento argumentando falta de pruebas y la prescripción de la acción penal debido al tiempo transcurrido. Sin embargo, la resolución fue apelada por la familia de la víctima y posteriormente anulada por la Cámara de Apelaciones, que ordenó profundizar la investigación.

Allanamientos, georradares y nuevos testimonios

Durante los últimos meses, la causa volvió a tomar impulso con nuevas medidas judiciales. A comienzos de mayo de este año, efectivos de Gendarmería realizaron un allanamiento en la vivienda de Graf para buscar posibles restos óseos, prendas u otros elementos vinculados al crimen.

En el procedimiento se utilizó tecnología de georradar para examinar el terreno y también se tomaron muestras que ahora están siendo analizadas por peritos especializados.

Además, el juez a cargo del expediente dispuso una medida de “no innovar” que prohíbe modificar el jardín de la propiedad durante 60 días, con el objetivo de preservar el lugar ante eventuales nuevas inspecciones.

El aporte clave de una exesposa y los chats bajo análisis

Uno de los testimonios considerados importantes en esta nueva etapa fue el de Daniela Barreiro, exesposa de Cristian Graf, quien declaró ante la fiscalía y aportó información sobre antiguas reformas realizadas en la vivienda.

También brindó nombres de amigos cercanos del sospechoso, quienes fueron convocados a declarar recientemente. Algunos señalaron haber notado cambios en la actitud de Graf desde que el caso tomó estado público.

Según trascendió, varios allegados aseguraron que el acusado evitaba hablar sobre el hallazgo de los restos y respondía de manera escueta cuando le preguntaban sobre el tema.

Además, los investigadores incorporaron chats y conversaciones telefónicas entregadas por personas cercanas a Graf, elementos que ahora serán analizados para intentar reconstruir qué ocurrió aquella noche de julio de 1984.

Una causa marcada por el paso del tiempo

La investigación enfrenta enormes dificultades debido a los más de 40 años transcurridos desde la desaparición. No existen cámaras de seguridad, registros digitales ni demasiados testigos directos que permitan reconstruir con precisión los movimientos de la víctima y de quienes formaban parte de su entorno.

Aun así, la fiscalía y la familia Fernández Lima continúan impulsando medidas para intentar esclarecer el caso y determinar qué ocurrió realmente con Diego, el adolescente cuya desaparición permaneció enterrada durante décadas bajo el patio de una vieja casa de Coghlan.