Las exigencias de Carlo Ancelotti a Neymar para convocarlo al Mundial con Brasil

Las posibilidades de Neymar de disputar el Mundial 2026 dieron un vuelco definitivo después de una conversación privada con Carlo Ancelotti que salió a la luz en las últimas horas. El flamante entrenador de la Selección de Brasil se comunicó directamente con la estrella del Santos y le dejó en claro cuáles serán las reglas del nuevo ciclo de la Verdeamarela, en el que el delantero buscará volver a ser protagonista tras casi tres años de ausencia internacional.

Según revelaron medios brasileños, la charla se produjo días antes de que la Confederación Brasileña de Fútbol anunciara oficialmente la lista de convocados para la Copa del Mundo. En la videollamada participaron Ancelotti, Neymar y Rodrigo Caetano, director deportivo de la selección, quienes analizaron el rol que ocupará el ex PSG dentro del plantel.

Durante la conversación, el técnico italiano fue totalmente frontal con el futbolista. Le explicó que ya no tendrá asegurado el liderazgo absoluto dentro del grupo, que no será automáticamente titular y que deberá competir en igualdad de condiciones con el resto de los convocados. Además, Ancelotti le comunicó nuevas normas de convivencia y disciplina implementadas desde su llegada al seleccionado brasileño.

El mensaje fue claro: el lugar en el equipo deberá ganárselo dentro de la cancha. “Quiero ser honesto: jugará si realmente se lo merece”, expresó Ancelotti en conferencia de prensa luego de confirmar la convocatoria del delantero. El entrenador remarcó que Neymar tendrá “las mismas obligaciones y responsabilidades que cualquier otro jugador” y dejó abierta la posibilidad de que pueda alternar entre titularidad y suplencia según el rendimiento.

La postura del DT fue bien recibida por Neymar, quien, de acuerdo con la prensa brasileña, mostró predisposición total para adaptarse al nuevo escenario. Esa reacción terminó siendo determinante para que Ancelotti aprobara definitivamente su presencia en el Mundial.

En paralelo, la CBF siguió atentamente la evolución física del atacante luego de las molestias musculares sufridas recientemente con Santos frente a Coritiba. Tras descartarse una lesión de gravedad, el cuerpo técnico tomó la decisión final de incluirlo entre los 26 convocados.

Ya confirmada su presencia en la Copa del Mundo, Neymar también tuvo un gesto especial con el entrenador italiano: le envió un mensaje privado para agradecerle la confianza y demostrarle su compromiso de cara al gran objetivo de Brasil en Estados Unidos, México y Canadá 2026.