Preocupación por Chiche Gelblung: fue internado de urgencia en terapia intensiva

El periodista Chiche Gelblung debió ser internado de urgencia este lunes en terapia intensiva luego de sufrir una trombosis en el tobillo que derivó en una descompensación cardíaca. El conductor de 82 años permanece bajo observación médica en un reconocido sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires, donde le colocaron un stent y continúa realizándose estudios para monitorear su evolución.

Según trascendió, el cuadro comenzó a complicarse tras una caída que sufrió hace aproximadamente dos semanas y que le dejó una importante lesión en una de sus piernas. A pesar de las molestias, el histórico periodista habría continuado con su rutina laboral sin darle demasiada importancia al golpe.

Durante la emisión de TN Central, la periodista Sofía Kotler brindó detalles sobre el estado de salud de Gelblung y aseguró que, pese a la situación, mantiene su característico sentido del humor. “Estuvo respondiendo mensajes y cuando le preguntamos cómo estaba nos respondió ‘jiji’, fiel a su estilo”, comentó.

Además, explicó que los médicos evalúan su evolución minuto a minuto y no descartan trasladarlo a una habitación común en las próximas horas si presenta una mejoría sostenida.

Por su parte, el periodista Fede Flowers contó que el conductor arrastra problemas de salud desde hace tiempo y remarcó que suele desatender las indicaciones médicas. “No se cuida. Después de colocarse un stent volvió a trabajar enseguida. Incluso sigue vapeando y su entorno no logra que deje ese hábito”, expresó.

No es la primera vez que Chiche atraviesa una situación delicada este año. En abril había sido internado por problemas cardíacos y, aunque en aquel momento desmintió haber sufrido un infarto, confirmó que le colocaron dos stents. Tras recibir el alta, había regresado rápidamente a sus actividades habituales.

Ahora, el periodista permanece internado bajo estricta supervisión médica mientras se aguardan nuevos partes sobre su evolución.