El pueblo escondido a una hora de Buenos Aires que tiene lagunas, reserva natural y un castillo histórico

Cuando se habla de escapadas cerca de la Ciudad de Buenos Aires, muchos viajeros piensan automáticamente en destinos clásicos como Carlos Keen o Tomás Jofré. Sin embargo, a poco más de una hora de la capital existe un rincón bonaerense que combina naturaleza, historia y tranquilidad: San Vicente.

Ubicado a unos 52 kilómetros al sur de CABA, este pueblo se convirtió en una alternativa ideal para quienes buscan desconectarse del ritmo urbano sin realizar viajes largos. Lagunas, reservas naturales, construcciones históricas y propuestas gastronómicas forman parte de un destino cada vez más elegido para escapadas de fin de semana.

Lagunas, aves y paisajes rurales

Uno de los mayores atractivos de San Vicente es su entorno natural. Allí se encuentra la famosa Laguna del Ojo, un espejo de agua de aproximadamente 180 hectáreas que integra la cuenca del río Samborombón y funciona como refugio de numerosas especies de aves y fauna autóctona.

La reserva natural que rodea la laguna ofrece espacios para camping, parrillas, sectores de descanso y actividades recreativas. El lugar es elegido por familias, grupos de amigos y amantes de la naturaleza que buscan pasar el día al aire libre rodeados de silencio y vegetación.

Además, las lagunas de la zona permiten realizar paseos en bote, pesca deportiva y deportes acuáticos, convirtiéndose en uno de los principales puntos turísticos del distrito.

Historia y patrimonio en plena provincia

Más allá de sus paisajes, San Vicente también guarda sitios históricos de gran importancia. Uno de los más visitados es la Quinta “17 de Octubre”, residencia que perteneció a Juan Domingo Perón y que hoy funciona como museo histórico.

En el lugar se conservan objetos personales, documentos, fotografías y distintos elementos vinculados a la vida política del expresidente argentino.

Otro de los sitios emblemáticos es el Castillo Guerrero, ubicado en la localidad de Domselaar. Esta construcción de estilo francés del siglo XIX está vinculada a la historia de Felicitas Guerrero, una de las figuras más recordadas de la alta sociedad argentina.

Gastronomía y fiestas populares

San Vicente también se destaca por su movimiento gastronómico y sus celebraciones tradicionales. Restaurantes, parrillas y cafeterías ofrecen desde platos típicos de campo hasta propuestas más modernas.

A lo largo del año, además, el distrito organiza eventos que convocan visitantes de distintos puntos de la provincia, como la Fiesta Provincial de la Mozzarella y la Fiesta Regional de la Miel, dos encuentros donde la gastronomía y la cultura local son protagonistas.

Cómo llegar a San Vicente

Quienes viajen en auto desde Buenos Aires pueden acceder tomando la Autopista Riccheri hacia Ezeiza, continuar por Camino de Cintura y luego conectar con las rutas provinciales 210 y 58, que llevan directamente al centro de la ciudad.

También es posible llegar en transporte público utilizando la línea General Roca hasta Alejandro Korn y desde allí combinar con colectivos hacia San Vicente.

Con naturaleza, historia y aire de pueblo, este rincón bonaerense aparece como una de las escapadas más completas y tranquilas para disfrutar cerca de la capital.