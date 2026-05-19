Tiziano Gravier contó que tuvo una estricta crianza y reveló las exigencias de Valeria Mazza

Tiziano Gravier, hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, habló sobre la estricta educación que recibió en su casa y reveló que el estudio siempre estuvo por encima del deporte, incluso mientras desarrollaba su carrera como esquiador profesional.

Durante una entrevista con Cecilia Ruffa para DeporTV Textual, el joven recordó las exigencias familiares y aseguró que sus padres nunca negociaron el rendimiento escolar.

“En casa siempre fueron bastante firmes mis papás. Todo bien con el deporte y con lo que hagas, pero si no aprobás el colegio, se corta”, contó entre risas.

Tiziano también confesó que fue un alumno aplicado y que nunca tuvo grandes problemas durante la secundaria. “Era bastante buen alumno y tampoco hacía mucho quilombo. Si soy sincero, era medio cómodo en ese sentido y me iba bien”, explicó.

Sin embargo, más allá de las exigencias académicas, reconoció que quien mantenía la disciplina más estricta era su madre. “Valeria siempre fue muy mano dura con eso”, afirmó.

Ante la consulta sobre si la modelo era estricta, respondió sin dudar: “Sí, durísima. En toda la secundaria no me llevé una sola materia”.

Las declaraciones del joven rápidamente generaron repercusión en redes sociales, donde muchos destacaron el perfil familiar bajo y disciplinado que siempre mostraron Valeria Mazza y Alejandro Gravier con sus hijos.