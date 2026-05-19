China entrenó en secreto a militares rusos y crece la tensión por su rol en la guerra de Ucrania

Nuevas revelaciones de agencias de inteligencia europeas exponen un nivel de cooperación militar entre China y Rusia mucho más profundo de lo que Beijing reconocía públicamente. Según documentos y fuentes de inteligencia occidentales, alrededor de 200 militares rusos fueron entrenados de manera reservada en territorio chino a fines del año pasado y varios de ellos ya habrían regresado al frente de combate en Ucrania.

El entrenamiento se habría desarrollado en distintas bases militares de China, incluyendo instalaciones en Beijing y la ciudad de Nanjing, bajo un acuerdo bilateral firmado por altos mandos de ambos países en julio de 2025. La capacitación incluyó maniobras vinculadas al uso de drones, guerra electrónica, aviación militar e infantería blindada, áreas consideradas clave en el conflicto ucraniano.

Las fuentes sostienen que el pacto también contemplaba el envío de militares chinos a Rusia para recibir formación en instalaciones del Kremlin, fortaleciendo así una alianza militar que genera creciente preocupación en Europa y Estados Unidos.

Aunque el gobierno de Xi Jinping insiste en mantener una posición “neutral” respecto de la guerra en Ucrania y se presenta como mediador diplomático, funcionarios de inteligencia europeos consideran que este tipo de cooperación demuestra una implicación mucho más directa de Beijing en el conflicto.

“China está participando de manera más activa de lo que se conocía hasta ahora”, señaló una de las fuentes consultadas bajo condición de anonimato.

Desde el inicio de la invasión rusa en 2022, Moscú y Beijing profundizaron su vínculo estratégico. Ambos países realizaron ejercicios militares conjuntos y reforzaron acuerdos económicos y energéticos, mientras Occidente buscaba aislar a Rusia mediante sanciones.

El entrenamiento militar revelado ahora pone el foco especialmente en el uso de drones, convertidos en una herramienta decisiva en la guerra moderna. Tanto Ucrania como Rusia utilizan aparatos de largo alcance para atacar objetivos estratégicos y drones FPV —controlados con visión en primera persona— para operaciones tácticas en el frente.

Según los informes, los soldados rusos participaron de cursos avanzados que incluían simuladores de vuelo, manejo de drones explosivos, sistemas de interferencia electrónica y técnicas de combate coordinado. Parte de las prácticas se habrían realizado en academias militares del Ejército Popular de Liberación.

Uno de los documentos describe ejercicios con morteros guiados mediante drones, mientras otro detalla capacitaciones en defensa antidrones con rifles de guerra electrónica y sistemas de captura con redes.

También hubo entrenamientos vinculados a explosivos, desminado y eliminación de municiones sin detonar, tareas fundamentales en las zonas ocupadas de Ucrania.

Las agencias europeas afirman que algunos de los militares rusos entrenados en China ya fueron identificados participando en operaciones de combate en regiones como Crimea y Zaporizhzhia. Entre ellos habría desde sargentos hasta tenientes coroneles, varios con roles de instrucción dentro del ejército ruso.

Para los analistas occidentales, el intercambio beneficia a ambos países: Rusia aporta experiencia de combate real obtenida en Ucrania, mientras China ofrece capacidad tecnológica, producción industrial y avances en sistemas de drones y simulación militar.

El fortalecimiento del vínculo militar entre Beijing y Moscú coincide además con una nueva visita del presidente ruso, Vladimir Putin, a China, donde será recibido por Xi Jinping en medio de un escenario internacional marcado por la creciente tensión entre las potencias globales.