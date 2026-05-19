Unidos busca blindar la ley de microtráfico y convertirla en política permanente en Santa Fe

Un amplio sector del oficialismo santafesino avanzó con un proyecto legislativo que apunta a consolidar como política de Estado la persecución provincial del microtráfico de drogas. La iniciativa fue presentada por diputados de Unidos y propone aprobar formalmente el informe bianual previsto por la ley vigente, además de establecer que esa evaluación sea obligatoria y periódica ante la Legislatura.

El proyecto fue impulsado por el diputado radical José Corral y cuenta con el respaldo de toda la bancada de la UCR, legisladores del Pro y del espacio UNO. La propuesta busca modificar el artículo 11 de la Ley Nº 14.239, mediante la cual Santa Fe adhirió al régimen de desfederalización parcial de delitos vinculados a estupefacientes.

Desde el oficialismo sostienen que los dos primeros años de aplicación de la norma dejaron resultados “concretos y sostenidos” en la lucha contra el narcomenudeo y la violencia asociada a las economías ilegales.

En los fundamentos del proyecto se remarca que la ley representó una respuesta clave frente a la crisis de seguridad que atravesó la provincia, especialmente en Rosario, donde la violencia ligada al narcotráfico alcanzó niveles récord en los últimos años.

Según los datos incluidos en el informe bianual, el porcentaje de homicidios vinculados a organizaciones criminales pasó del 26 por ciento en 2014 al 60 por ciento en 2023. Además, entre el 80 y el 90 por ciento de esos crímenes fueron cometidos con armas de fuego.

El documento también señala que en 2022 el departamento Rosario registró una tasa de homicidios de 22,24 cada 100 mil habitantes, muy por encima del promedio nacional. Los informes oficiales advierten además que gran parte de los hechos violentos se concentraban en áreas cercanas a puntos de venta de droga.

Para los legisladores oficialistas, la adhesión a la ley permitió dotar al Estado provincial de herramientas concretas para intervenir sobre el microtráfico, una problemática que hasta entonces quedaba mayormente bajo órbita federal.

Las estadísticas difundidas reflejan un fuerte incremento de causas vinculadas al narcomenudeo. Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 se registraron 24.843 ingresos por hechos relacionados con microtráfico en toda la provincia, con un promedio cercano a 50 casos diarios hacia fines del año pasado.

También crecieron de manera significativa las denuncias ciudadanas realizadas a través de las líneas habilitadas para reportar actividad narco. Según el informe, las comunicaciones aumentaron un 153 por ciento entre 2023 y 2024 y continuaron en alza durante 2025.

En paralelo, el gobierno provincial destacó las intervenciones realizadas sobre puntos de venta de drogas. Desde comienzos de 2024 se concretaron más de 60 operativos de derribo e inactivación de búnkeres narco en ciudades como Rosario, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez, Rafaela, Reconquista, Venado Tuerto y Villa Constitución.

El oficialismo vincula estas acciones con la baja registrada en los homicidios dolosos durante el primer trimestre de 2025, período que mostró los índices más bajos de las últimas décadas en la provincia.

El proyecto también resalta la creación de nuevas áreas especializadas para combatir el microtráfico. Entre ellas aparecen la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación y divisiones específicas dentro de la Policía de Investigaciones y del Ministerio de Justicia y Seguridad.

En materia presupuestaria, el informe detalla inversiones superiores a los 116 mil millones de pesos en 2024 y más de 129 mil millones durante 2025 destinados a políticas de seguridad y combate al narcotráfico.

La intención del oficialismo es eliminar la necesidad de revisar periódicamente la continuidad de la ley y reemplazarla por un mecanismo permanente de control parlamentario y rendición de cuentas.

Mientras tanto, en la Cámara de Diputados también se prepara otra reunión relevante para esta semana: la comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales recibirá al ministro Enrique Estévez, quien presentará oficialmente el plan provincial de Acción Climática elaborado por el Ejecutivo santafesino.