Hipertensión antes de los 40: los hábitos que están disparando los diagnósticos

Hipertensión antes de los 40: los hábitos que están disparando los diagnósticosSALUD Y NUTRICIÓNAna COHEN
La hipertensión arterial dejó de ser un problema asociado únicamente a los adultos mayores y cada vez se detectan más casos en jóvenes y menores de 40 años. Especialistas en salud cardiovascular advierten que esta tendencia crece de manera sostenida y podría tener consecuencias graves a futuro si no se detecta y trata a tiempo.
Según datos de la American Heart Association, casi el 23% de los adultos jóvenes entre 18 y 39 años ya presenta presión arterial elevada o hipertensión. Lo más preocupante es que muchas personas desconocen que tienen el problema, ya que en la mayoría de los casos no genera síntomas.
Por qué la hipertensión aparece cada vez más temprano
Los expertos relacionan este aumento con distintos hábitos y factores del estilo de vida moderno. Entre los principales aparecen:
- Sedentarismo
- Estrés crónico
- Mala alimentación
- Sobrepeso y obesidad
- Falta de sueño
- Consumo excesivo de sal y ultraprocesados
- Tabaquismo y alcohol
La hipertensión es conocida como “el asesino silencioso” porque puede desarrollarse durante años sin señales visibles mientras afecta lentamente arterias, corazón, cerebro y riñones.
Los riesgos de tener presión alta a edades tempranas
Especialistas advierten que padecer hipertensión antes de los 40 años aumenta considerablemente el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares en el futuro. Entre las principales complicaciones aparecen:
- Infarto
- Accidente cerebrovascular
- Insuficiencia cardíaca
- Arritmias
- Enfermedad renal
Además, investigaciones recientes señalan que el daño cardiovascular comienza mucho antes de lo que se creía y que controlar la presión desde edades jóvenes puede reducir significativamente el riesgo de problemas graves en las décadas siguientes.
La importancia de los controles médicos
La recomendación médica es realizar controles periódicos incluso en personas jóvenes y aparentemente sanas. La American Heart Association remarca que cualquier persona mayor de 20 años debería controlar regularmente su presión arterial.
Los especialistas también destacan medidas preventivas clave para disminuir el riesgo de hipertensión:
- Reducir el consumo de sal
- Hacer actividad física regularmente
- Dormir bien
- Evitar fumar
- Mantener un peso saludable
- Aprender a gestionar el estrés
La detección temprana y los cambios en los hábitos cotidianos siguen siendo las herramientas más importantes para prevenir complicaciones cardiovasculares a largo plazo.