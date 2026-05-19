Hipertensión antes de los 40: los hábitos que están disparando los diagnósticos

La hipertensión arterial dejó de ser un problema asociado únicamente a los adultos mayores y cada vez se detectan más casos en jóvenes y menores de 40 años. Especialistas en salud cardiovascular advierten que esta tendencia crece de manera sostenida y podría tener consecuencias graves a futuro si no se detecta y trata a tiempo.

Según datos de la American Heart Association, casi el 23% de los adultos jóvenes entre 18 y 39 años ya presenta presión arterial elevada o hipertensión. Lo más preocupante es que muchas personas desconocen que tienen el problema, ya que en la mayoría de los casos no genera síntomas.

Por qué la hipertensión aparece cada vez más temprano

Los expertos relacionan este aumento con distintos hábitos y factores del estilo de vida moderno. Entre los principales aparecen:

Sedentarismo

Estrés crónico

Mala alimentación

Sobrepeso y obesidad

Falta de sueño

Consumo excesivo de sal y ultraprocesados

Tabaquismo y alcohol

La hipertensión es conocida como “el asesino silencioso” porque puede desarrollarse durante años sin señales visibles mientras afecta lentamente arterias, corazón, cerebro y riñones.

Los riesgos de tener presión alta a edades tempranas

Especialistas advierten que padecer hipertensión antes de los 40 años aumenta considerablemente el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares en el futuro. Entre las principales complicaciones aparecen:

Infarto

Accidente cerebrovascular

Insuficiencia cardíaca

Arritmias

Enfermedad renal

Además, investigaciones recientes señalan que el daño cardiovascular comienza mucho antes de lo que se creía y que controlar la presión desde edades jóvenes puede reducir significativamente el riesgo de problemas graves en las décadas siguientes.

La importancia de los controles médicos

La recomendación médica es realizar controles periódicos incluso en personas jóvenes y aparentemente sanas. La American Heart Association remarca que cualquier persona mayor de 20 años debería controlar regularmente su presión arterial.

Los especialistas también destacan medidas preventivas clave para disminuir el riesgo de hipertensión:

Reducir el consumo de sal

Hacer actividad física regularmente

Dormir bien

Evitar fumar

Mantener un peso saludable

Aprender a gestionar el estrés

La detección temprana y los cambios en los hábitos cotidianos siguen siendo las herramientas más importantes para prevenir complicaciones cardiovasculares a largo plazo.