Frutos secos con aval científico

Los frutos secos son considerados uno de los alimentos más completos desde el punto de vista nutricional y especialistas destacan que incorporar variedades saludables en la alimentación diaria puede ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares, proteger el cerebro y fortalecer el sistema inmunológico.

Entre todas las opciones, las nueces aparecen como las más beneficiosas para la salud, especialmente por su impacto positivo sobre el corazón y la función cognitiva.

Por qué las nueces son las más recomendadas

Especialistas en nutrición señalan que las nueces lideran el ranking de frutos secos saludables gracias a su contenido de ácido alfa-linolénico (ALA), un tipo de omega-3 vegetal asociado con la reducción de la inflamación y la protección cardiovascular.

Además, distintos estudios indican que también podrían mejorar la calidad del sueño y favorecer la función cerebral.

Los pistachos, aliados del corazón y el azúcar en sangre

Los pistachos son otro de los frutos secos mejor valorados por los expertos debido a su equilibrio nutricional. Se destacan por aportar:

Proteínas

Potasio

Antioxidantes

Luteína y zeaxantina, beneficiosas para la salud visual

También ayudan a mejorar la respuesta del azúcar en sangre después de las comidas y, al consumirse con cáscara, favorecen un mayor control de las porciones.

Almendras: beneficios para la piel y el colesterol

Las almendras son especialmente recomendadas para personas que buscan controlar la glucosa y mejorar la salud cardiovascular.

Su aporte de:

Fibra

Magnesio

Vitamina E

Grasas saludables

ayuda a disminuir el colesterol LDL (“malo”), mejorar la sensibilidad a la insulina y favorecer la salud de la piel y el sistema inmunológico.

Nueces de Brasil: pequeñas pero muy potentes

Aunque menos populares, las nueces de Brasil sobresalen por ser una de las fuentes naturales más importantes de selenio, un mineral clave para:

La función tiroidea

La protección antioxidante

El fortalecimiento del sistema inmune

Los especialistas recomiendan consumirlas con moderación, ya que incluso una sola unidad puede cubrir el requerimiento diario de selenio.

Castañas de cajú y su aporte para huesos y músculos

Los anacardos o castañas de cajú contienen minerales esenciales como:

Magnesio

Zinc

Estos nutrientes ayudan a fortalecer huesos, músculos y defensas. Además, sus grasas monoinsaturadas son similares a las presentes en el aceite de oliva y benefician la salud cardiovascular.

La clave está en el consumo moderado

Aunque los frutos secos aportan nutrientes fundamentales, los especialistas recuerdan que deben consumirse en cantidades moderadas debido a su alto contenido calórico.

Incluir opciones como nueces, pistachos, almendras, nueces de Brasil y castañas de cajú puede convertirse en una estrategia simple y efectiva para mejorar la alimentación y proteger la salud a largo plazo.