Frutos secos con aval científico

SALUD Y NUTRICIÓNAna COHENAna COHEN

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Los frutos secos son considerados uno de los alimentos más completos desde el punto de vista nutricional y especialistas destacan que incorporar variedades saludables en la alimentación diaria puede ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares, proteger el cerebro y fortalecer el sistema inmunológico.

Entre todas las opciones, las nueces aparecen como las más beneficiosas para la salud, especialmente por su impacto positivo sobre el corazón y la función cognitiva.

Por qué las nueces son las más recomendadas

Especialistas en nutrición señalan que las nueces lideran el ranking de frutos secos saludables gracias a su contenido de ácido alfa-linolénico (ALA), un tipo de omega-3 vegetal asociado con la reducción de la inflamación y la protección cardiovascular.

Además, distintos estudios indican que también podrían mejorar la calidad del sueño y favorecer la función cerebral.

Los pistachos, aliados del corazón y el azúcar en sangre

Los pistachos son otro de los frutos secos mejor valorados por los expertos debido a su equilibrio nutricional. Se destacan por aportar:

  • Proteínas
  • Potasio
  • Antioxidantes
  • Luteína y zeaxantina, beneficiosas para la salud visual

También ayudan a mejorar la respuesta del azúcar en sangre después de las comidas y, al consumirse con cáscara, favorecen un mayor control de las porciones.

Almendras: beneficios para la piel y el colesterol

Las almendras son especialmente recomendadas para personas que buscan controlar la glucosa y mejorar la salud cardiovascular.

Su aporte de:

  • Fibra
  • Magnesio
  • Vitamina E
  • Grasas saludables

ayuda a disminuir el colesterol LDL (“malo”), mejorar la sensibilidad a la insulina y favorecer la salud de la piel y el sistema inmunológico.

Nueces de Brasil: pequeñas pero muy potentes

Aunque menos populares, las nueces de Brasil sobresalen por ser una de las fuentes naturales más importantes de selenio, un mineral clave para:

  • La función tiroidea
  • La protección antioxidante
  • El fortalecimiento del sistema inmune

Los especialistas recomiendan consumirlas con moderación, ya que incluso una sola unidad puede cubrir el requerimiento diario de selenio.

Castañas de cajú y su aporte para huesos y músculos

Los anacardos o castañas de cajú contienen minerales esenciales como:

  • Magnesio
  • Zinc

Estos nutrientes ayudan a fortalecer huesos, músculos y defensas. Además, sus grasas monoinsaturadas son similares a las presentes en el aceite de oliva y benefician la salud cardiovascular.

La clave está en el consumo moderado

Aunque los frutos secos aportan nutrientes fundamentales, los especialistas recuerdan que deben consumirse en cantidades moderadas debido a su alto contenido calórico.

Incluir opciones como nueces, pistachos, almendras, nueces de Brasil y castañas de cajú puede convertirse en una estrategia simple y efectiva para mejorar la alimentación y proteger la salud a largo plazo.

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