Frutos secos con aval científico

Frutos secos con aval científicoSALUD Y NUTRICIÓNAna COHEN
Los frutos secos son considerados uno de los alimentos más completos desde el punto de vista nutricional y especialistas destacan que incorporar variedades saludables en la alimentación diaria puede ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares, proteger el cerebro y fortalecer el sistema inmunológico.
Entre todas las opciones, las nueces aparecen como las más beneficiosas para la salud, especialmente por su impacto positivo sobre el corazón y la función cognitiva.
Por qué las nueces son las más recomendadas
Especialistas en nutrición señalan que las nueces lideran el ranking de frutos secos saludables gracias a su contenido de ácido alfa-linolénico (ALA), un tipo de omega-3 vegetal asociado con la reducción de la inflamación y la protección cardiovascular.
Además, distintos estudios indican que también podrían mejorar la calidad del sueño y favorecer la función cerebral.
Los pistachos, aliados del corazón y el azúcar en sangre
Los pistachos son otro de los frutos secos mejor valorados por los expertos debido a su equilibrio nutricional. Se destacan por aportar:
- Proteínas
- Potasio
- Antioxidantes
- Luteína y zeaxantina, beneficiosas para la salud visual
También ayudan a mejorar la respuesta del azúcar en sangre después de las comidas y, al consumirse con cáscara, favorecen un mayor control de las porciones.
Almendras: beneficios para la piel y el colesterol
Las almendras son especialmente recomendadas para personas que buscan controlar la glucosa y mejorar la salud cardiovascular.
Su aporte de:
- Fibra
- Magnesio
- Vitamina E
- Grasas saludables
ayuda a disminuir el colesterol LDL (“malo”), mejorar la sensibilidad a la insulina y favorecer la salud de la piel y el sistema inmunológico.
Nueces de Brasil: pequeñas pero muy potentes
Aunque menos populares, las nueces de Brasil sobresalen por ser una de las fuentes naturales más importantes de selenio, un mineral clave para:
- La función tiroidea
- La protección antioxidante
- El fortalecimiento del sistema inmune
Los especialistas recomiendan consumirlas con moderación, ya que incluso una sola unidad puede cubrir el requerimiento diario de selenio.
Castañas de cajú y su aporte para huesos y músculos
Los anacardos o castañas de cajú contienen minerales esenciales como:
- Magnesio
- Zinc
Estos nutrientes ayudan a fortalecer huesos, músculos y defensas. Además, sus grasas monoinsaturadas son similares a las presentes en el aceite de oliva y benefician la salud cardiovascular.
La clave está en el consumo moderado
Aunque los frutos secos aportan nutrientes fundamentales, los especialistas recuerdan que deben consumirse en cantidades moderadas debido a su alto contenido calórico.
Incluir opciones como nueces, pistachos, almendras, nueces de Brasil y castañas de cajú puede convertirse en una estrategia simple y efectiva para mejorar la alimentación y proteger la salud a largo plazo.