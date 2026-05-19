EE.UU. aumenta la presión sobre Cuba

La tensión entre Estados Unidos y Cuba volvió a escalar este lunes luego de que Washington anunciara una nueva batería de sanciones contra funcionarios y organismos vinculados al gobierno de la isla. La medida fue impulsada por el Departamento del Tesoro y alcanza a figuras clave de la administración cubana, además de organismos de inteligencia.

Entre los sancionados aparecen la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín; el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy; el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Esteban Lazo Hernández; el jefe de la Policía Nacional, Óscar Alejandro Callejas Valcarce; y Roberto Morales Ojeda, integrante del Buró Político del Partido Comunista.

Además, Estados Unidos incorporó a la lista de sanciones a la Dirección Nacional de Inteligencia de Cuba, que se suma a otros organismos ya castigados anteriormente, como el Ministerio del Interior y la Policía Nacional Revolucionaria.

Las sanciones aplicadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) implican el congelamiento de activos y bienes bajo jurisdicción estadounidense y prohíben cualquier tipo de transacción financiera o comercial con las personas y entidades involucradas.

Crece la tensión entre Washington y La Habana

La decisión llega en medio de un fuerte deterioro de las relaciones entre ambos países. En los últimos meses, la administración de Donald Trump endureció su postura contra Cuba con nuevas restricciones energéticas y advertencias cada vez más agresivas hacia el gobierno de la isla.

En paralelo, medios estadounidenses revelaron que el Departamento de Justicia presentaría próximamente una acusación formal contra Raúl Castro por el derribo de avionetas pertenecientes a una organización del exilio cubano ocurrido en 1996, cuando el dirigente se desempeñaba como ministro de Defensa.

Mientras tanto, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó recientemente a La Habana para mantener reuniones con altos funcionarios cubanos, en un contexto marcado por la creciente preocupación de Washington sobre la cooperación militar entre Cuba, Rusia e Irán.

En ese escenario, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel defendió el derecho de la isla a reforzar su capacidad militar luego de que trascendiera que Cuba habría adquirido cientos de drones militares provenientes de Rusia e Irán.