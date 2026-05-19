La Casa Rosada congela pliegos judiciales en medio de la tensión con la cúpula de la AFA

La Casa Rosada decidió frenar el tratamiento de los pliegos de Catania y Galván Greenway

La medida está vinculada a causas judiciales que afectan a Claudio Tapia y Pablo Toviggino

El oficialismo busca evitar cuestionamientos políticos antes de una resolución judicial clave

La Cámara Penal Económica deberá resolver la apelación presentada por la cúpula de la AFA

El Gobierno endureció su postura sobre el fútbol argentino y las investigaciones tributarias

Los pliegos siguen formalmente vigentes, pero sin fecha de tratamiento en el Senado

El Gobierno nacional decidió poner en pausa el tratamiento en el Senado de los pliegos de los jueces Alejandro Javier Catania y Juan Pedro Galván Greenway, ambos propuestos para ocupar cargos en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. La determinación no implica, por ahora, retirar las postulaciones, pero sí marca un cambio de estrategia política frente a un escenario judicial cada vez más delicado para la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino.

La decisión fue tomada luego de que ambos magistrados quedaran envueltos en cuestionamientos internos vinculados a expedientes que involucran al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. Los dos dirigentes fueron procesados en una causa por presunta apropiación indebida de aportes y tributos, además de asociación ilícita, en una investigación que se transformó en uno de los focos judiciales más sensibles para el fútbol argentino.

En la Casa Rosada consideran que avanzar con los ascensos de magistrados ligados, directa o indirectamente, a resoluciones favorables para la conducción de la AFA podría generar un costo político innecesario. Por esa razón, el oficialismo optó por esperar que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico resuelva la apelación presentada por Tapia y Toviggino antes de reactivar cualquier discusión parlamentaria sobre los nombramientos.

El tribunal en cuestión atraviesa una situación particular. Actualmente funciona con una integración mínima: apenas el juez Roberto Hornos y la jueza Carolina Robiglio ocupan las Salas A y B, mientras el resto de los cargos permanece vacante. En ese contexto, la cobertura de los puestos adquiere una relevancia institucional significativa, especialmente porque será esa misma Cámara la que deba pronunciarse sobre la situación procesal de la cúpula de la AFA.

Los pliegos de Catania y Galván Greenway forman parte del paquete de designaciones impulsado por el Ministerio de Justicia, área conducida por Juan Bautista Mahiques. Ambos candidatos ya habían superado la audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos del Senado el pasado 6 de mayo, cumpliendo con el procedimiento constitucional previsto para este tipo de nombramientos.

Sin embargo, pese al avance formal de los expedientes, dentro del oficialismo comenzó a crecer la incomodidad política alrededor de sus antecedentes. En el caso de Galván Greenway, las observaciones surgieron por una intervención judicial considerada favorable para Tapia en una causa relacionada con el manejo institucional de la AFA. Ese antecedente generó ruido tanto dentro del Gobierno como en sectores parlamentarios que siguen de cerca las investigaciones sobre el fútbol argentino.

En paralelo, sobre Catania reaparecieron cuestionamientos vinculados a actuaciones judiciales pasadas y supuestos vínculos políticos que volvieron a ser revisados a partir del endurecimiento de la ofensiva oficial sobre la estructura financiera de la AFA. Las denuncias impulsadas por ARCA y la ampliación de expedientes por presuntas maniobras tributarias profundizaron el nivel de exposición alrededor de los magistrados.

La causa más delicada tramita actualmente en el juzgado penal económico a cargo de Diego Amarante. Allí, Tapia y Toviggino fueron procesados por presuntas irregularidades vinculadas al manejo de tributos y recursos de la seguridad social. A eso se sumó recientemente una ampliación de denuncia que incorporó sospechas de asociación ilícita fiscal y facturación apócrifa.

El Gobierno endureció en las últimas semanas su postura frente a la conducción del fútbol argentino. La designación de veedores en la AFA y en la Superliga, junto con el movimiento de distintos expedientes hacia fueros federales y penales económicos, reflejan una estrategia más agresiva por parte de la administración nacional.

En ese clima, el congelamiento de los pliegos aparece como una señal política destinada a evitar que el oficialismo quede asociado a posibles beneficios institucionales para jueces vinculados a expedientes sensibles. La prioridad, explican cerca del poder, es esperar una definición judicial que permita despejar sospechas y reducir el impacto político antes de avanzar con las designaciones.

Aunque desde el Gobierno insisten en que los pliegos no fueron retirados y continúan formalmente vigentes, la falta de una fecha para su tratamiento en el Senado deja en evidencia que la discusión quedó atrapada dentro de una trama donde se mezclan justicia, política y fútbol.