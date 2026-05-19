La reforma laboral avanza a medias y crece la presión por el decreto que el Gobierno todavía no publica

El Gobierno todavía no publicó el decreto reglamentario de la reforma laboral

La Secretaría Legal y Técnica revisa el texto para evitar futuras impugnaciones judiciales

El Fondo de Asistencia Laboral es uno de los puntos más complejos de reglamentar

Federico Sturzenegger impulsa acelerar la aplicación integral de la ley

La reforma sindical aparece como uno de los capítulos más conflictivos

El oficialismo prevé un aumento de la tensión con los gremios en los próximos meses

La demora en la reglamentación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral empezó a generar inquietud dentro del propio oficialismo. Aunque en las últimas semanas el Gobierno daba señales de que la publicación del decreto era inminente, el texto todavía no fue firmado ni difundido en el Boletín Oficial, pese a que algunos de sus puntos centrales deberían comenzar a aplicarse en pocas semanas.

La situación abrió interrogantes tanto en sectores empresarios como en áreas libertarias que consideran indispensable acelerar la instrumentación completa de la reforma impulsada por el presidente Javier Milei. La principal preocupación radica en que varios artículos de la norma necesitan precisiones técnicas para poder ejecutarse plenamente y, sin reglamentación, corren riesgo de quedar atrapados en una zona gris jurídica.

Dentro del Gobierno aseguran que el decreto se encuentra bajo revisión final de la Secretaría Legal y Técnica, encabezada por María Ibarzábal Murphy, una de las funcionarias de mayor confianza del círculo presidencial. La instrucción política habría sido revisar minuciosamente cada artículo para evitar futuras impugnaciones judiciales de la CGT y de distintos sindicatos, que ya anticiparon resistencia a varios aspectos de la reforma.

La elaboración del decreto atravesó además un complejo entramado técnico. Participaron equipos del Ministerio de Economía, la cartera de Desregulación, Capital Humano, la Secretaría de Trabajo, el Banco Central y ARCA. La multiplicidad de organismos involucrados ralentizó la redacción final, especialmente en los capítulos considerados más sensibles desde el punto de vista jurídico y financiero.

En los despachos oficiales señalan que el área conducida por Luis Caputo fue una de las que más tiempo demandó en las revisiones. El objetivo era blindar jurídicamente los artículos vinculados al financiamiento laboral y a los incentivos económicos previstos por la ley, conscientes de que cualquier error de redacción podría abrir una nueva batalla judicial contra la reforma.

Uno de los puntos más delicados es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), considerado por el Gobierno como una pieza clave de la modernización laboral. El esquema busca reemplazar parcialmente el sistema tradicional de indemnizaciones mediante un fondo de ahorro obligatorio y acumulativo destinado a cubrir despidos en el sector privado. La iniciativa apunta a reducir la litigiosidad laboral y, al mismo tiempo, fortalecer el mercado de capitales local.

Sin embargo, el FAL es precisamente el capítulo que más dudas técnicas y legales generó dentro de la administración nacional. Según la ley, debía entrar en vigencia el próximo 1° de junio, pero la falta de reglamentación encendió alarmas en el mercado y abrió la posibilidad de una postergación. Incluso dentro del Ministerio de Economía no descartaban que ese apartado terminara siendo reglamentado por separado mediante otro decreto.

Pese a la demora general, el Gobierno avanzó recientemente con otro aspecto importante de la reforma: el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), oficializado mediante el decreto 315. Ese mecanismo reduce contribuciones patronales durante cuatro años para empleadores que regularicen trabajadores no registrados, en un intento por atacar uno de los principales problemas estructurales del mercado laboral argentino.

En paralelo, uno de los funcionarios que más presiona para acelerar la reglamentación es Federico Sturzenegger. El ministro considera prioritario avanzar con los artículos que reformulan el sistema sindical argentino, especialmente aquellos que facilitan la creación de sindicatos de empresa.

La reforma modifica de manera significativa las condiciones para obtener personería gremial. A partir de la nueva normativa, un sindicato de empresa podrá acceder a ese reconocimiento si logra sostener durante seis meses más afiliados cotizantes que el gremio tradicional de la actividad. La medida amenaza directamente la estructura histórica del sindicalismo argentino y promete convertirse en uno de los puntos de mayor conflicto político y judicial.

El oficialismo también considera plenamente vigentes otros artículos que no requieren reglamentación específica, como la limitación de las cuotas solidarias sindicales, el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos y las nuevas facultades de la Secretaría de Trabajo para intervenir en acuerdos salariales que el Gobierno considere perjudiciales para la economía general.

En la Casa Rosada creen además que la reglamentación sobre el derecho de huelga en servicios esenciales ya es operativa. Sin embargo, admiten que la aplicación práctica podría derivar en fuertes conflictos. Algunos funcionarios anticipan que muchos sindicatos desconocerán la obligación de garantizar servicios mínimos durante las medidas de fuerza, lo que abriría un escenario de alta tensión laboral en los próximos meses.

Mientras el decreto sigue sin aparecer, la reforma laboral avanza parcialmente, sostenida por interpretaciones oficiales y por una creciente pulseada política con el sindicalismo.