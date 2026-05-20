El Gobierno apuesta a las pymes con un nuevo régimen de incentivos para inversiones productivas

El Gobierno reglamentó el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones

El esquema apunta a promover proyectos productivos de pymes y microempresas

El régimen incluye beneficios fiscales y devolución anticipada de IVA

Toda la operatoria funcionará mediante un sistema digital administrado por ARCA

El agro y la energía aparecen entre los sectores más beneficiados por la medida

La normativa prevé auditorías, controles fiscales y sanciones por incumplimientos

El Gobierno nacional avanzó con la reglamentación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), una herramienta que busca motorizar proyectos productivos de pequeñas y medianas empresas mediante beneficios fiscales, simplificación administrativa y un esquema digital de gestión. La medida, oficializada a través de una resolución conjunta de ARCA y las secretarías de Energía y Agricultura, forma parte de la estrategia oficial orientada a promover inversiones privadas en sectores considerados claves para la actividad económica.

El nuevo régimen fue incorporado dentro de la Ley 27.802 y apunta a estimular desembolsos vinculados a infraestructura, maquinaria, eficiencia energética y modernización productiva. En el oficialismo sostienen que la iniciativa intenta cubrir un vacío histórico para las empresas medianas y pequeñas, que muchas veces quedan fuera de los grandes programas de promoción económica diseñados para compañías de mayor escala.

La reglamentación establece que podrán acceder al RIMI microempresas, pequeñas empresas, medianas firmas tramo 1 y 2 e incluso determinadas entidades sin fines de lucro, siempre que cumplan con los requisitos formales exigidos por el esquema. Entre ellos figura la obligación de contar con el Certificado MiPyME vigente y mantener regularizada su situación fiscal ante ARCA.

En el caso de asociaciones civiles, mutuales o fundaciones, deberán además tramitar una caracterización especial ante la Secretaría de Industria y acreditar parámetros específicos vinculados con la actividad desarrollada. El objetivo oficial es ampliar el universo de beneficiarios sin resignar controles administrativos y fiscales.

Uno de los ejes centrales del régimen son los incentivos tributarios previstos para las inversiones productivas. El esquema contempla amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias, devolución anticipada de créditos fiscales de IVA y beneficios especiales para proyectos vinculados con eficiencia energética y sistemas de riego.

Desde el Gobierno consideran que estas herramientas pueden convertirse en un estímulo importante para sectores productivos que enfrentan dificultades para acceder al crédito o para financiar procesos de expansión. En particular, la apuesta oficial está puesta en actividades vinculadas al agro, la energía y las economías regionales, donde la inversión en infraestructura y tecnología suele demandar elevados costos iniciales.

La reglamentación también incorpora un sistema digital integral denominado Sistema de Gestión de Inversiones (SGI), que será administrado por ARCA y centralizará toda la operatoria vinculada al régimen. A través de esa plataforma, las empresas podrán registrar proyectos, seleccionar beneficios fiscales, presentar documentación y acreditar avances de obra sin necesidad de realizar trámites presenciales.

En la Casa Rosada destacan que la digitalización apunta a reducir burocracia y agilizar procesos administrativos que históricamente desalentaban la adhesión a programas promocionales. La intención oficial es que el sistema funcione como una ventanilla única para inversiones productivas, con controles automatizados y trazabilidad documental.

Entre las inversiones alcanzadas aparecen maquinaria industrial, bienes amortizables, infraestructura productiva, sistemas de riego, equipamiento de eficiencia energética, mallas antigranizo y bienes semovientes. Algunas actividades relacionadas con energía y producción agropecuaria incluso podrán ingresar al régimen sin necesidad de cumplir montos mínimos de inversión, una flexibilización que busca incentivar proyectos de menor escala.

Las secretarías de Energía y Agricultura tendrán además un rol relevante en la implementación del programa, ya que serán las encargadas de determinar qué bienes y actividades podrán incorporarse dentro del esquema promocional.

Para acceder a los beneficios, las compañías deberán presentar documentación respaldatoria detallada, incluyendo facturas, contratos, certificados de avance de obra e informes técnicos elaborados por profesionales matriculados. Toda esa información será cargada de manera digital en el sistema administrado por ARCA.

El régimen también prevé un esquema de auditorías y controles posteriores. El organismo recaudador verificará que las empresas no registren deudas exigibles al momento de solicitar los beneficios fiscales, mientras que las áreas técnicas de Energía y Agricultura podrán realizar inspecciones para corroborar el cumplimiento efectivo de los proyectos declarados.

En caso de detectarse irregularidades o incumplimientos, el Gobierno podrá exigir la devolución de créditos fiscales, reclamar impuestos adeudados, aplicar multas e intereses e incluso declarar la caducidad de los beneficios otorgados.

La puesta en marcha del RIMI se produce en un contexto económico complejo, marcado por caída de actividad, restricciones financieras y fuerte retracción del consumo interno. En ese escenario, el oficialismo busca mostrar señales de estímulo hacia el sector privado y construir herramientas que permitan sostener niveles mínimos de inversión productiva.

Aunque el impacto real del programa dependerá de la estabilidad macroeconómica y de la capacidad de las empresas para acceder al financiamiento necesario, el Gobierno apuesta a que el régimen funcione como un incentivo concreto para dinamizar sectores estratégicos y mejorar la competitividad de la economía argentina.