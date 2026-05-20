Alberto Fernández volvió a escena con críticas al Gobierno y nuevas ironías contra Adorni

Alberto Fernández reapareció con críticas económicas contra el Gobierno nacional

El ex presidente volvió a apuntar contra Manuel Adorni con ironías en redes sociales

La publicación comparó el poder adquisitivo entre 2023 y la actualidad

Fernández defendió indicadores laborales de su gestión pese a la inflación

El ex mandatario cuestionó el modelo económico impulsado por Javier Milei

Las denuncias sobre Adorni profundizan la tensión política entre oficialismo y oposición

El ex presidente Alberto Fernández reapareció en las redes sociales con un mensaje cargado de ironía política y cuestionamientos económicos dirigidos al Gobierno de Javier Milei. La publicación estuvo enfocada especialmente en el vocero presidencial Manuel Adorni, a quien Fernández volvió a apodar “Pavorni” en medio de las controversias judiciales que rodean al funcionario nacional.

La aparición pública del ex mandatario se produjo a través de una imagen comparativa sobre el poder adquisitivo durante su gestión y la actual administración libertaria. En el gráfico difundido se exhibían distintos productos de consumo cotidiano —como nafta, leche, asado, yerba mate y helado— calculados en función del valor de un billete de dos mil pesos durante 2023 y en la actualidad.

Según la publicación, durante el último tramo del gobierno peronista ese monto permitía adquirir mayores cantidades de productos básicos que en el escenario económico actual. La imagen estuvo acompañada por una frase irónica dirigida al portavoz presidencial: “Al único al que le mejoró el poder adquisitivo este gobierno es a Pavorni”.

La referencia no fue casual. En las últimas semanas crecieron las denuncias y cuestionamientos vinculados al patrimonio de Adorni, en medio de sospechas de presunto enriquecimiento ilícito que comenzaron a instalarse en el debate político y judicial. Aunque desde el oficialismo rechazan las acusaciones y consideran que se trata de ataques políticos, el tema comenzó a escalar dentro de la agenda pública.

La publicación de Fernández volvió a ubicarlo en el centro de la discusión política luego de varios meses de bajo perfil. El ex jefe de Estado venía reapareciendo esporádicamente con críticas al rumbo económico del Gobierno nacional y con intentos de reivindicar algunos aspectos de su gestión, especialmente en materia laboral y social.

Días atrás, el ex mandatario ya había cuestionado duramente a la administración libertaria al sostener que gran parte de la sociedad terminó respaldando políticas que perjudican directamente su situación económica. “Votaron a su verdugo”, expresó en una de sus intervenciones públicas más resonantes desde que dejó la Casa Rosada.

En ese contexto, Fernández defendió algunos indicadores de su administración y aseguró que durante su mandato se alcanzaron niveles históricamente bajos de desempleo dentro del período democrático. También reivindicó el funcionamiento de las negociaciones paritarias y sostuvo que, pese a la inflación elevada que caracterizó gran parte de su gestión, los salarios lograron recuperar parte del poder adquisitivo.

El ex presidente reconoció igualmente que la inflación representó uno de los principales problemas de su gobierno y llegó a describirla como un “trauma” para la sociedad argentina. Sin embargo, buscó contrastar aquella situación con el actual escenario económico, marcado por una fuerte caída del consumo y del nivel de actividad.

En sus críticas recientes, Fernández apuntó especialmente contra el modelo económico impulsado por Milei y advirtió sobre el deterioro del entramado productivo. Según planteó, la economía atraviesa un proceso de estancamiento, con retroceso industrial y dificultades crecientes para las economías regionales.

Uno de los puntos más sensibles de sus declaraciones estuvo vinculado al cierre de empresas. El ex mandatario sostuvo que durante el actual ciclo económico dejaron de operar cerca de 30.000 firmas, en su mayoría pequeñas y medianas empresas, afectadas por la caída del mercado interno y las dificultades financieras.

La reaparición de Fernández ocurre además en un contexto de creciente confrontación entre el oficialismo y distintos sectores del peronismo, que buscan reorganizarse políticamente frente al avance del Gobierno libertario. Las tensiones se profundizan mientras el Ejecutivo intenta sostener el ajuste económico y el control inflacionario, en medio de cuestionamientos por el impacto social de las medidas.

En paralelo, las polémicas alrededor de Adorni se transformaron en un nuevo foco de disputa política. Desde sectores opositores comenzaron a reclamar explicaciones sobre la evolución patrimonial del funcionario, mientras dirigentes libertarios denuncian una ofensiva destinada a desgastar al Gobierno mediante denuncias mediáticas y judiciales.

Con su mensaje en redes, Fernández volvió a posicionarse dentro de la discusión pública con un tono confrontativo y apelando a uno de los temas más sensibles para la sociedad: la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro económico cotidiano.