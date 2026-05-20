El invierno energético ya tiene gas asegurado, pero crecen las dudas por los costos y el riesgo de cortes

El Gobierno adjudicó nueve barcos de GNL para cubrir la demanda de junio

La industria teme que el gas importado no alcance para evitar restricciones

El sistema energético enfrenta tensiones entre hogares, generación eléctrica y fábricas

El costo de regasificación fijado por Enarsa generó fuerte malestar empresarial

Grandes compañías industriales temen un fuerte aumento de costos energéticos

La participación de Trafigura introdujo un nuevo actor privado en el mercado del GNL

La adjudicación de nueve cargamentos de Gas Natural Licuado (GNL) para cubrir la demanda energética de junio llevó alivio parcial al mercado argentino, que desde hacía semanas observaba con preocupación la proximidad del invierno y la necesidad de garantizar abastecimiento. Sin embargo, detrás de la confirmación de los barcos importados apareció un nuevo escenario cargado de incertidumbre: el verdadero debate ya no pasa solamente por si habrá gas suficiente, sino por cómo se distribuirá, quién absorberá el costo y qué sectores podrían terminar pagando las consecuencias.

La operación impulsada por el Gobierno a través de Enarsa y canalizada mediante el Mercado Electrónico del Gas permitió adjudicar la totalidad de los cargamentos previstos inicialmente para junio. A eso se sumará una nueva compra proyectada para julio, que rondaría otros diez barcos. Sobre el papel, la señal parece positiva: Argentina tendrá gas importado disponible para atravesar los meses de mayor consumo.

Sin embargo, en el sector energético advierten que eso no garantiza automáticamente que la industria quede protegida de posibles restricciones. El problema central es otro: cómo se utilizará finalmente ese GNL dentro de un sistema que cada invierno enfrenta tensiones entre hogares, generación eléctrica e industrias.

La distribución inicial dejó un esquema dividido entre distribuidoras que abastecen demanda prioritaria, generadores privados, industrias y comercializadores. Pero el interrogante que rápidamente comenzó a circular entre grandes consumidores industriales es inquietante: aunque lleguen todos los barcos previstos, ¿habrá gas suficiente para mantener funcionando plenamente la actividad productiva?

Los especialistas del sector plantean distintos escenarios posibles. El primero, y uno de los más preocupantes para la industria, contempla que gran parte del GNL termine absorbido por centrales térmicas destinadas a sostener la generación eléctrica. Si las usinas reemplazan combustibles líquidos como gasoil o fuel oil por gas importado, el sistema demandará mayores volúmenes de GNL y de producción nacional, reduciendo la disponibilidad para las fábricas.

Ese escenario podría derivar en restricciones parciales para grandes usuarios industriales incluso bajo temperaturas normales durante junio. El riesgo se vuelve especialmente sensible porque los picos de consumo residencial suelen coincidir con la mayor demanda eléctrica invernal.

Existe, sin embargo, una segunda posibilidad. Si las centrales eléctricas continúan utilizando combustibles líquidos en niveles similares al invierno pasado, parte del gas nacional podría liberarse para la actividad productiva. En ese caso, las restricciones industriales serían mínimas o directamente inexistentes.

Pero ese escenario abriría otra discusión incómoda: el costo económico de haber importado GNL preventivamente a valores elevados para un sistema que, eventualmente, podría haber operado sin semejante volumen adicional de compras externas.

El tercer escenario aparece como el más probable dentro del mercado energético. Allí, parte del GNL quedaría destinado a generación eléctrica mientras algunos cargamentos administrados por comercializadores privados terminarían ofreciéndose a industrias a precios considerablemente más altos. En ese contexto, muchas empresas tendrían que elegir entre aceptar restricciones productivas o continuar operando pagando valores cercanos a los 22 dólares por millón de BTU, muy por encima de los costos habituales.

En la práctica, el esquema podría cubrir los días más críticos del invierno, aunque trasladando fuertes sobrecostos al aparato productivo.

Pero el problema no termina en la disponibilidad del gas. La otra gran polémica surgió alrededor del costo de regasificación fijado por Enarsa, que terminó generando malestar entre industrias y comercializadores.

Semanas atrás, el Gobierno había descartado una propuesta privada de la empresa española Naturgy por considerar excesivo el costo operativo planteado. El argumento oficial se apoyaba en cálculos técnicos que ubicaban el valor de regasificación cerca de los 3,50 dólares por millón de BTU. Sin embargo, durante la subasta realizada en MEGSA, la propia Enarsa terminó estableciendo ese costo en 5,16 dólares por millón de BTU, un valor 47% superior al parámetro utilizado originalmente para rechazar la alternativa privada.

La situación dejó expuesta una fuerte contradicción dentro del área energética y provocó cuestionamientos empresariales. Distintos actores del sector sostienen que el nuevo cargo fue comunicado apenas horas antes de la licitación, alterando la capacidad de planificación y análisis de quienes debían participar del proceso.

El malestar creció especialmente entre grandes consumidores industriales, preocupados por la posibilidad de que el sobrecosto termine trasladándose directamente a las tarifas productivas en plena temporada invernal. Empresas vinculadas a la siderurgia, el aluminio y la alimentación comenzaron a seguir de cerca la evolución del esquema.

En paralelo, apareció otro jugador inesperado: Trafigura. La compañía adquirió el equivalente a cinco cargamentos remanentes y pasó a ocupar un rol inédito dentro del sistema argentino, actuando como un gran agregador privado de GNL. Su estrategia dependerá ahora de la intensidad del invierno. Si las temperaturas resultan moderadas, podría enfrentar dificultades para colocar esos volúmenes. Si el frío se intensifica, en cambio, el gas importado podría transformarse en el factor decisivo para evitar cortes más severos.

El invierno energético argentino ya tiene barcos confirmados. Lo que todavía nadie puede asegurar es quién terminará pagando la factura más pesada.