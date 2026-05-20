Evo Morales acusó a Milei de intervenir en Bolivia y reavivó la tensión regional

Evo Morales acusó a Javier Milei de enviar apoyo logístico a fuerzas de seguridad bolivianas

El ex presidente boliviano aseguró que aviones Hércules trasladaron material antidisturbios

Morales comparó el episodio con el envío de municiones durante el gobierno de Mauricio Macri

La Casa Rosada sostiene que la operación tuvo fines exclusivamente humanitarios

El gobierno boliviano agradeció públicamente la asistencia brindada por Argentina

La polémica reavivó tensiones ideológicas y políticas entre ambos espacios regionales

El ex presidente boliviano Evo Morales volvió a cargar con dureza contra el gobierno de Javier Milei y denunció un supuesto operativo de apoyo logístico a las fuerzas de seguridad bolivianas mediante el envío de aviones Hércules desde Argentina. Las declaraciones del líder cocalero elevaron la tensión política entre ambos espacios y reactivaron viejos conflictos regionales vinculados a la crisis institucional boliviana de 2019.

Morales aseguró que las aeronaves enviadas por la administración libertaria no tuvieron exclusivamente fines humanitarios, como sostuvo oficialmente la Casa Rosada, sino que también habrían sido utilizadas para trasladar material antidisturbios y efectivos policiales y militares dentro del territorio boliviano.

“Hace cuatro o cinco días me informaron militares y policías que han llegado dos Hércules”, sostuvo el ex mandatario durante una intervención pública. Según su relato, los aviones argentinos habrían transportado “cajas y cajas de material antidisturbio” y servido además para movilizar personal de seguridad entre distintas ciudades bolivianas, particularmente hacia La Paz.

Las acusaciones de Morales no quedaron limitadas a la coyuntura actual. El dirigente vinculó directamente el episodio con el envío de armamento desde Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri en medio de la crisis política que derivó en su salida del poder en 2019.

“Es igualito a cuando el gobierno de Mauricio Macri envió municiones desde Argentina para el golpe de Estado que me hicieron a mí”, afirmó Morales, retomando una denuncia que desde hace años forma parte del discurso del ex presidente boliviano y de sectores afines al Movimiento al Socialismo.

El dirigente también rechazó la explicación oficial argentina sobre el carácter humanitario del operativo y acusó a los gobiernos de derecha de actuar coordinadamente frente a las protestas sociales en Bolivia. Según Morales, las movilizaciones que atraviesa actualmente el país vecino representan una reacción popular contra políticas “neoliberales y neocoloniales”.

Las declaraciones del ex mandatario contrastan con la versión difundida por el Gobierno argentino. Días atrás, el vicecanciller Pablo Quirno había confirmado oficialmente el envío de un avión Hércules C-130 hacia Bolivia a pedido de las autoridades de ese país, en el marco de una operación destinada a aliviar problemas de abastecimiento generados por protestas y bloqueos de rutas.

Según explicó el funcionario, el operativo consistió en la realización de puentes aéreos para transportar alimentos hacia zonas afectadas por el conflicto interno boliviano. Posteriormente, un comunicado conjunto de Cancillería y del Ministerio de Defensa precisó que la aeronave trasladó doce toneladas de pollo congelado destinadas a abastecer a las ciudades de La Paz y El Alto.

La Casa Rosada definió la misión como una acción humanitaria orientada a colaborar con “la preservación de la paz social, el orden democrático y la gobernabilidad institucional” en Bolivia.

En paralelo, el presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira agradeció públicamente el respaldo argentino y destacó la asistencia brindada por Milei durante un momento de fuerte tensión social y dificultades logísticas.

“Este gesto de solidaridad fortalece los históricos lazos de hermandad entre nuestras naciones”, expresó el mandatario boliviano en redes sociales. Milei respondió rápidamente el mensaje y ratificó su alineamiento político con el actual gobierno boliviano.

“Argentina acompaña al pueblo boliviano y respalda a las autoridades democráticamente electas frente a quienes buscan desestabilizar y obstaculizar el camino de la libertad y el progreso”, escribió el Presidente argentino, en un mensaje que fue interpretado como una crítica indirecta al propio Morales y a los sectores que protagonizan las protestas.

La nueva polémica profundiza el enfrentamiento ideológico entre Milei y Morales, dos dirigentes ubicados en extremos opuestos del mapa político latinoamericano. Mientras el mandatario argentino se presenta como uno de los principales referentes libertarios de la región, el ex presidente boliviano continúa denunciando lo que considera una avanzada conservadora coordinada entre gobiernos de derecha.

El episodio también vuelve a colocar bajo la lupa el rol de Argentina en la política regional y reabre discusiones sobre cooperación militar, asistencia humanitaria y utilización política de las fuerzas armadas en contextos de crisis internas.

Aunque el Gobierno argentino rechaza cualquier acusación vinculada a operaciones represivas, las declaraciones de Morales prometen agregar un nuevo foco de tensión diplomática y política en una región atravesada por fuertes divisiones ideológicas.