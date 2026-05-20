El Gobierno apuesta al “superávit de dólares” mientras persisten las dudas sobre la recuperación económica

José Luis Daza sostiene que la economía argentina ya comenzó a recuperarse

El Gobierno cree que el gran desafío futuro será administrar la abundancia de dólares

El oficialismo apuesta al superávit fiscal como base de la estabilidad económica

Los bancos mantienen cautela y descartan una expansión acelerada del crédito

Marina Dal Poggetto planteó escenarios opuestos para el futuro económico argentino

Economistas tradicionales advierten sobre riesgos financieros hacia los próximos años

Dentro del equipo económico de Javier Milei hay una convicción que se repite cada vez con más fuerza: la etapa más crítica del ajuste ya quedó atrás y la economía comenzó lentamente a mostrar señales de recuperación. El funcionario que mejor sintetiza esa mirada es José Luis Daza, uno de los dirigentes más optimistas del oficialismo, incluso por encima del propio Presidente en algunos diagnósticos.

Para Daza, el escenario que se aproxima no estará dominado por una eventual crisis cambiaria o por una escasez de divisas, como advierten distintos economistas, sino exactamente por el fenómeno contrario: una abundancia de dólares que podría terminar generando nuevos desafíos para la competitividad argentina.

El viceministro sostiene que la economía ya tocó piso y comenzó una recuperación gradual en prácticamente todos los sectores. Habla de “brotes verdes” y considera que la resistencia mostrada por la actividad después del fuerte ajuste financiero aplicado durante el año pasado representa una señal alentadora para el rumbo del programa económico.

La visión del Gobierno se apoya principalmente en el equilibrio fiscal alcanzado por la administración libertaria. Desde el Ministerio de Economía consideran que haber eliminado el déficit es el punto de partida para estabilizar la economía, reducir la incertidumbre y permitir una recuperación sostenida de la inversión y el crédito.

En esa lógica, el oficialismo cree que sectores altamente competitivos como Vaca Muerta, la minería y algunas ramas exportadoras comenzarán a generar un ingreso creciente de divisas. El problema, según Daza, podría incluso pasar por evitar que el ingreso masivo de dólares derive en una apreciación excesiva del peso argentino.

La preocupación oficial no gira hoy alrededor de una eventual corrida cambiaria, sino sobre la posibilidad de un “súper peso” que encarezca costos internos y le reste competitividad a la producción local. Se trata de un diagnóstico completamente opuesto al que sostienen muchos economistas tradicionales, que siguen observando riesgos financieros hacia los próximos años.

Mientras tanto, el Gobierno espera que la recuperación económica se profundice de la mano de una reaparición gradual del crédito. En el equipo de Luis Caputo creen que, una vez disipados los temores sobre inflación y estabilidad cambiaria, los bancos volverán lentamente a expandir préstamos a familias y empresas.

Sin embargo, dentro del propio sistema financiero predomina una mirada mucho más cautelosa. Ejecutivos bancarios admiten que durante la etapa previa hubo un exceso de confianza y una fuerte expansión crediticia que luego terminó generando problemas de morosidad. Por eso, aunque esperan cierta mejora en los indicadores, descartan una reapertura agresiva del financiamiento en el corto plazo.

En los bancos creen además que la reducción reciente de la mora no necesariamente refleja una mejora profunda de los ingresos familiares, sino más bien una fuerte caída del endeudamiento producto del freno en la colocación de créditos. La consecuencia es un sistema financiero todavía prudente y con baja predisposición al riesgo.

Las dudas sobre el futuro económico también aparecen reflejadas en distintos informes privados. Uno de los análisis que más circuló en las últimas semanas fue el elaborado por Marina Dal Poggetto, quien planteó dos escenarios posibles para los próximos años bajo el título “A todo o nada”.

En la hipótesis optimista, el Gobierno logra consolidar estabilidad macroeconómica, mantiene acceso al financiamiento internacional y sostiene una inflación en descenso. Bajo ese escenario, el riesgo país caería fuertemente, las reservas mejorarían y la economía crecería moderadamente, aunque con aumento del desempleo y mayores diferencias entre sectores dinámicos y rezagados.

Pero Dal Poggetto también contempla un escenario mucho más complejo. Allí aparecen incertidumbre política, dificultades para acceder a financiamiento externo y una nueva presión sobre el dólar y las tasas de interés. En ese contexto, la actividad volvería a caer y la inflación retomaría una dinámica ascendente.

Economistas como Carlos Melconian y Domingo Cavallo comparten parte de esas advertencias y observan con cautela la sostenibilidad del esquema económico hacia 2027, especialmente en un año electoral donde podrían reaparecer tensiones financieras.

Pese a esos cuestionamientos, en el oficialismo mantienen intacta la confianza en el programa económico. La apuesta del equipo de Caputo es que el superávit fiscal, la desaceleración inflacionaria y el ingreso creciente de dólares terminen consolidando un nuevo ciclo económico.

Por ahora, la economía argentina parece transitar entre dos relatos opuestos. De un lado, el optimismo libertario que habla de recuperación y abundancia de divisas. Del otro, las advertencias de quienes creen que los desequilibrios estructurales todavía siguen latentes.