Raúl Jalil quedó en el centro de la polémica por el avance minero sobre zonas arqueológicas de Catamarca

Raúl Jalil quedó bajo fuertes cuestionamientos por el avance minero en Catamarca

El proyecto Sofía Gold abarca zonas consideradas de alto valor arqueológico

Comunidades originarias denuncian falta de consulta y riesgos patrimoniales

La oposición cuestiona los criterios utilizados para otorgar la concesión minera

El conflicto expuso tensiones entre desarrollo extractivo y preservación cultural

La presión social logró frenar momentáneamente el avance del emprendimiento

El gobernador de Raúl Jalil volvió a quedar bajo fuertes cuestionamientos políticos tras el avance del proyecto minero Sofía Gold sobre territorios de alto valor arqueológico y cultural en Catamarca. La controversia expuso una tensión creciente dentro de la provincia entre el modelo extractivo impulsado por la administración provincial y las resistencias de comunidades originarias, vecinos y sectores que denuncian un avance descontrolado de la minería sobre áreas históricas protegidas.

La polémica se desató luego de que trascendiera que la concesión minera otorgada en octubre de 2025 abarca más de 1100 hectáreas en las zonas de Fuerte Quemado y Las Mojarras, regiones consideradas claves dentro del patrimonio cultural catamarqueño. Allí se encuentran vestigios arqueológicos vinculados a antiguas comunidades indígenas y sitios ceremoniales asociados a la presencia incaica en el noroeste argentino.

El conflicto adquirió rápidamente dimensión política porque distintos sectores comenzaron a responsabilizar directamente a Jalil por haber priorizado la expansión minera sin garantizar previamente mecanismos claros de consulta pública ni resguardos suficientes para la preservación patrimonial.

Las críticas también se potenciaron por los antecedentes del empresario francés beneficiado con la concesión, quien tiempo atrás quedó involucrado en investigaciones vinculadas a desmontes ilegales y denuncias laborales en el norte del país. Esa situación alimentó cuestionamientos opositores sobre los criterios utilizados por el gobierno provincial para adjudicar proyectos extractivos sensibles.

En las localidades afectadas sostienen que las comunidades tomaron conocimiento del alcance de la iniciativa prácticamente cuando las concesiones ya estaban avanzadas administrativamente. Según denuncian referentes locales, las autorizaciones se publicaron mediante mecanismos formales pero sin una instancia real de participación ciudadana, algo que terminó generando malestar y movilizaciones.

El punto más delicado del conflicto gira alrededor del Intiwatana, un antiguo reloj solar atribuido a la cultura incaica que permanece en la región y que cada invierno forma parte de ceremonias ancestrales vinculadas al calendario agrícola andino. Las comunidades temen que las tareas de exploración minera alteren el entorno arqueológico y afecten espacios considerados sagrados.

Mientras las asambleas vecinales y las organizaciones indígenas endurecen sus reclamos, el gobierno provincial intenta sostener un discurso centrado en el desarrollo económico y la generación de empleo. Jalil viene defendiendo desde hace años la minería como eje estratégico para atraer inversiones y fortalecer las finanzas provinciales, especialmente a partir del crecimiento de proyectos vinculados al litio, el cobre y el oro.

En la Casa de Gobierno catamarqueña consideran que la expansión minera representa una oportunidad histórica para posicionar a la provincia dentro del nuevo mapa energético global. Sin embargo, el caso Sofía Gold dejó expuesto que el avance de esa estrategia empieza a encontrar límites políticos y sociales cada vez más visibles.

Las críticas hacia Jalil no provienen únicamente de sectores ambientalistas. También comenzaron a aparecer cuestionamientos vinculados al manejo político del conflicto y a la imagen de un gobierno que, según denuncian opositores y referentes sociales, privilegia acuerdos económicos mientras minimiza los reclamos de las comunidades afectadas.

El cacique Carlos Cruz, referente de la comunidad Cerro Pintao, se convirtió en una de las voces más visibles de la resistencia al proyecto. Sus declaraciones contra el impacto sobre la Pachamama y sobre los territorios ancestrales adquirieron fuerte repercusión y terminaron amplificando el conflicto más allá de Catamarca.

La presión social ya logró generar un primer efecto político concreto: el proyecto quedó momentáneamente frenado mientras crecen los reclamos para revisar permisos, estudios ambientales y procedimientos administrativos. En paralelo, distintos sectores exigen mayores explicaciones públicas sobre los alcances reales de las concesiones otorgadas.

Para Jalil, el conflicto aparece en un momento especialmente sensible. El gobernador busca consolidar su perfil como uno de los mandatarios provinciales más alineados con el desarrollo de inversiones mineras y energéticas, pero el costo político de avanzar sobre territorios con fuerte valor cultural amenaza con abrir un nuevo foco de desgaste interno.

El episodio también reavivó un debate profundo dentro de Catamarca: hasta qué punto el desarrollo económico basado en la minería puede convivir con la preservación del patrimonio histórico, arqueológico y ambiental de la provincia.

Por ahora, la controversia alrededor de Sofía Gold dejó una señal clara: el modelo minero impulsado por Jalil empieza a enfrentar resistencias políticas y sociales mucho más intensas que las observadas en años anteriores.