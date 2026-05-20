El Gobierno apuesta al rebote económico y espera un dato clave que consolide la recuperación

El Gobierno espera que el EMAE confirme el inicio de la recuperación económica

La inflación bajó al 2,6% en abril y fortaleció el optimismo oficial

La industria y la construcción mostraron mejoras durante marzo

Fitch Ratings elevó la calificación de riesgo de Argentina a B-

El oficialismo sostiene que el ajuste comenzó a estabilizar la economía

Consultoras privadas advierten que la recuperación todavía luce frágil y desigual

El equipo económico de Javier Milei atraviesa uno de los momentos de mayor optimismo desde el inicio de la gestión libertaria. Después de la desaceleración de la inflación registrada en abril y de una serie de indicadores que comenzaron a mostrar señales de recuperación en distintos sectores, el oficialismo aguarda ahora un dato que podría transformarse en una validación política y económica de su programa de ajuste: el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a marzo.

El informe del INDEC, que se conocerá este jueves, es observado con atención por el Gobierno y por el mercado porque permitiría confirmar si la economía finalmente dejó atrás la fase más profunda de la recesión y comenzó un proceso de recuperación gradual.

La expectativa oficial creció luego de que la inflación mensual bajara del 3,4% en marzo al 2,6% en abril, un resultado que fue celebrado dentro de la Casa Rosada como una prueba de que el programa fiscal y monetario empieza a estabilizar variables que durante años condicionaron la economía argentina.

En paralelo, en las últimas semanas aparecieron otros datos considerados positivos por el oficialismo. La mejora en la calificación de riesgo de Argentina dispuesta por Fitch Ratings, el repunte de la actividad industrial y la recuperación del sector de la construcción fortalecieron el discurso del Gobierno, que insiste en que la economía está entrando en una etapa de rebote después del fuerte ajuste inicial.

Dentro del Ministerio de Economía sostienen que muchos de esos indicadores pasaron casi inadvertidos debido a la centralidad política y mediática que adquirieron las polémicas judiciales alrededor de figuras cercanas al oficialismo. Sin embargo, consideran que el escenario económico comenzó a mostrar señales concretas de mejora.

Uno de los datos más esperados es justamente el EMAE de marzo, ya que podría reflejar una reversión respecto de la caída interanual de 2,1% registrada en febrero. Consultoras privadas proyectan que el indicador comenzó a recuperarse durante el tercer mes del año y que el Producto Bruto Interno podría crecer entre 2,5% y 3% durante 2026.

De confirmarse esa tendencia, el Gobierno buscará instalar la idea de una recuperación sostenida basada en el orden fiscal, la desaceleración inflacionaria y la normalización del mercado financiero.

El sector industrial aparece entre los principales focos de atención. Según distintos informes privados, marzo mostró una mejora respecto de febrero, cuando la actividad fabril había sufrido una fuerte caída. El Índice de Producción Industrial elaborado por Orlando Ferreres registró un avance mensual desestacionalizado de 0,8%, aunque el balance trimestral todavía sigue siendo negativo.

Entre los sectores que lideraron la recuperación sobresalieron los vinculados a minerales no metálicos y construcción. El crecimiento en los despachos de cemento permitió revertir varios meses consecutivos de retroceso y encendió expectativas dentro del sector inmobiliario y de obra pública privada.

También mostraron mejoras algunos segmentos de alimentos, bebidas y automotrices. La industria automotriz, por ejemplo, logró cortar una serie de fuertes caídas interanuales y registró una leve recuperación durante marzo, aunque el acumulado del trimestre aún refleja números negativos.

La construcción, en tanto, exhibió uno de los repuntes más notorios. El indicador ISAC del INDEC mostró un crecimiento interanual del 12,7% durante marzo, acompañado por una mejora en el consumo de insumos como cemento, hierro, pinturas y hormigón elaborado.

En el oficialismo interpretan esos números como una señal de que algunos sectores empiezan lentamente a reactivarse después del impacto provocado por el ajuste fiscal, la caída del consumo y el freno de la obra pública durante los primeros meses de gestión libertaria.

Pero no todos los economistas comparten el mismo entusiasmo. Distintas consultoras privadas advierten que la recuperación todavía luce heterogénea y frágil. Informes recientes remarcan que la economía sigue mostrando un comportamiento irregular y que buena parte de la mejora responde a una base de comparación extremadamente baja.

La Fundación Capital, dirigida por Martín Redrado, advirtió que la actividad continúa moviéndose con una dinámica débil y oscilante. Otras consultoras señalan que sectores industriales importantes todavía enfrentan caídas significativas y dificultades para recuperar niveles previos.

A pesar de esas advertencias, el Gobierno apuesta a consolidar una narrativa económica positiva en medio de un contexto político complejo. La mejora en la calificación crediticia de Fitch Ratings fue utilizada por el oficialismo como otra señal de confianza internacional hacia el programa económico de Milei.

La calificadora elevó la nota argentina de CCC+ a B-, acercando al país al nivel alcanzado durante la gestión de Mauricio Macri. Para el Gobierno, ese movimiento refleja una menor percepción de riesgo y mejores perspectivas financieras hacia adelante.

Mientras tanto, el dato del EMAE aparece como la próxima estación clave para el relato económico libertario. Si confirma la recuperación que esperan en el Ministerio de Economía, el oficialismo buscará consolidar la idea de que el ajuste empezó finalmente a mostrar resultados.