Carlos Bianco cruzó a Milei por el acuerdo naval con Estados Unidos en el Atlántico Sur

Carlos Bianco denunció presencia estadounidense en el Atlántico Sur

El gobierno bonaerense cuestionó un acuerdo naval firmado por la Armada

Kicillof volvió a confrontar políticamente con Javier Milei

La Provincia reclamó mayor defensa de la soberanía sobre el Mar Argentino

También alertaron sobre la explotación petrolera en la Cuenca Malvinas Norte

El conflicto profundizó la tensión entre Nación y Provincia en temas estratégicos

La administración de Axel Kicillof volvió a escalar su confrontación política con el gobierno de Javier Milei tras denunciar un presunto avance de Estados Unidos sobre el Atlántico Sur y cuestionar duramente la política exterior y de defensa impulsada por la Casa Rosada.

El encargado de encender la polémica fue el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien criticó públicamente un acuerdo firmado entre la Armada Argentina y autoridades estadounidenses vinculado a un programa de “protección global de bienes comunes”.

La controversia se desató luego de que Bianco denunciara que el anuncio no fue difundido oficialmente por el Ministerio de Defensa argentino, sino que fue comunicado a través de la Embajada de Estados Unidos y el Comando Sur norteamericano. A partir de esa situación, el funcionario bonaerense acusó al Gobierno nacional de permitir una injerencia extranjera en una zona considerada estratégica para la soberanía argentina.

“El Mar Argentino no es un bien común global”, advirtió Bianco en una publicación realizada en redes sociales, donde además reclamó que el Estado nacional ejerza plenamente sus funciones soberanas sobre el Atlántico Sur y los recursos naturales vinculados a esa región.

El episodio abrió un nuevo frente político entre la administración libertaria y el gobernador Kicillof, en momentos en que la relación entre ambos espacios atraviesa uno de sus niveles de mayor tensión desde la llegada de Milei a la Presidencia.

Dentro del gobierno bonaerense consideran que la estrategia internacional de la Casa Rosada muestra un alineamiento excesivo con Washington y denuncian que algunas decisiones oficiales podrían afectar la posición histórica argentina respecto de la soberanía marítima y la cuestión Malvinas.

La crítica de Bianco no se limitó únicamente al acuerdo naval. El ministro también vinculó el tema con la creciente preocupación por la explotación petrolera en la Cuenca Malvinas Norte, donde distintas compañías internacionales avanzan con proyectos energéticos que el kirchnerismo considera ilegales por desarrollarse en áreas en disputa.

En ese sentido, el funcionario bonaerense alertó sobre el desembarco de nuevas empresas extranjeras en la explotación de hidrocarburos alrededor de las islas y cuestionó la falta de reacción diplomática del Gobierno nacional.

Bianco sostuvo que la administración Milei debería impulsar acciones internacionales más firmes para frenar la expansión petrolera en la zona y acusó a la Casa Rosada de mantener una actitud pasiva frente a intereses extranjeros que avanzan sobre recursos estratégicos argentinos.

Las declaraciones se produjeron luego de que trascendiera la incorporación de la petrolera canadiense Eco Atlantic a un consorcio energético que también integran compañías británicas e israelíes con intereses en la explotación offshore alrededor de Malvinas.

Desde el entorno de Kicillof consideran que el escenario representa una señal alarmante sobre el futuro del Atlántico Sur y denuncian que el Gobierno nacional prioriza su alineamiento geopolítico con Estados Unidos y otras potencias occidentales por encima de la defensa de la soberanía argentina.

La Casa Rosada, por ahora, evitó responder oficialmente a las acusaciones formuladas desde La Plata. Sin embargo, dentro del oficialismo relativizan la polémica y sostienen que los acuerdos de cooperación internacional forman parte de mecanismos habituales entre fuerzas armadas y organismos de seguridad de distintos países.

Aun así, el conflicto expuso nuevamente las profundas diferencias políticas e ideológicas entre el gobierno libertario y el kirchnerismo bonaerense en temas vinculados a política exterior, defensa y recursos estratégicos.

En el entorno de Kicillof interpretan que Milei impulsa un modelo de inserción internacional que debilita posiciones históricas argentinas en cuestiones sensibles como Malvinas, el Atlántico Sur y la explotación de recursos naturales.

Para el oficialismo nacional, en cambio, las críticas responden a una utilización política del tema soberanía por parte del kirchnerismo en medio de la disputa permanente entre Nación y Provincia.

Más allá del cruce coyuntural, la discusión volvió a instalar un debate histórico dentro de la política argentina: el rol de las potencias extranjeras en el Atlántico Sur y la capacidad del Estado argentino para ejercer control efectivo sobre una región estratégica tanto desde el punto de vista geopolítico como económico.

Mientras tanto, el enfrentamiento entre Milei y Kicillof suma un nuevo capítulo en una disputa que ya atraviesa cuestiones económicas, institucionales y ahora también vinculadas a defensa y soberanía nacional.