El Gobierno avanzó con nuevos cambios para acelerar la privatización total de Intercargo

El Gobierno oficializó cambios en la privatización de Intercargo

Luis Caputo aprobó modificaciones sobre el pliego licitatorio

La empresa estatal será vendida mediante una licitación nacional e internacional

El Ejecutivo flexibilizó requisitos para compañías extranjeras

La privatización no contempla participación accionaria para empleados

Los gremios aeronáuticos mantienen fuertes críticas al proceso oficial

El gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su plan de privatizaciones al oficializar modificaciones en el proceso de venta de Intercargo S.A.U., la empresa estatal encargada de prestar servicios de atención en tierra a aeronaves en los principales aeropuertos del país.

La medida quedó formalizada mediante una resolución firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, publicada en el Boletín Oficial, donde se aprobaron cambios sobre el pliego licitatorio correspondiente a la privatización del 100% del paquete accionario de la compañía.

El Ejecutivo justificó las modificaciones señalando que buscan “mejorar, ampliar y corregir” distintos aspectos administrativos y operativos vinculados al procedimiento de licitación nacional e internacional que impulsa el Gobierno para desprenderse completamente de la firma estatal.

La decisión forma parte de la estrategia económica de la administración libertaria orientada a reducir la participación del Estado en sectores considerados “no estratégicos” y avanzar con un proceso de desregulación y apertura del mercado aerocomercial.

Intercargo se convirtió desde hace meses en uno de los objetivos centrales del programa de privatizaciones impulsado por la Casa Rosada, especialmente luego de los conflictos sindicales y operativos que afectaron el funcionamiento de distintos aeropuertos durante 2025 y comienzos de 2026.

Dentro del oficialismo consideran que la empresa estatal representa un modelo “ineficiente y deficitario” que debe ser reemplazado por esquemas de competencia privada. Bajo esa lógica, el Gobierno busca atraer inversores nacionales e internacionales interesados en operar el servicio de handling aeroportuario.

Entre las modificaciones incorporadas al proceso aparece la extensión del plazo para realizar consultas sobre la licitación. Los interesados ahora tendrán tiempo hasta el 2 de junio de 2026 para efectuar presentaciones y requerimientos vinculados al procedimiento.

También se ajustaron las condiciones de acceso a instalaciones clave de la compañía, como el Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Según la nueva reglamentación, cada empresa interesada podrá realizar una visita técnica con hasta dos representantes autorizados.

Otro de los cambios relevantes introducidos por el Ministerio de Economía se vincula con la presentación de garantías y documentación en formato papel, que deberá entregarse exclusivamente el mismo día de apertura de ofertas en la sede oficial ubicada sobre Avenida Roque Sáenz Peña.

La resolución además incorporó precisiones sobre el funcionamiento del denominado “Data Room”, el espacio digital donde las compañías interesadas podrán acceder a información técnica, financiera y operativa de Intercargo antes de formular sus propuestas.

En paralelo, el Gobierno flexibilizó algunos requisitos para la participación de sociedades extranjeras. A partir de las modificaciones aprobadas, compañías internacionales podrán intervenir en la licitación incluso si aún no poseen una sociedad formalmente constituida en Argentina, siempre que asuman el compromiso de crearla antes de la firma definitiva del contrato en caso de resultar adjudicatarias.

La medida fue interpretada dentro del mercado como una señal orientada a ampliar el universo de potenciales compradores y favorecer la competencia internacional por el control de la empresa.

El Ejecutivo también redefinió la integración de la comisión evaluadora encargada de analizar las ofertas presentadas durante el proceso licitatorio. Los cambios se produjeron tras la renuncia de uno de los integrantes titulares y derivaron en una nueva conformación del cuerpo técnico encargado de supervisar la privatización.

La venta de Intercargo quedó habilitada luego de la aprobación de la Ley 27.742 y posteriormente reglamentada mediante el Decreto 198/2025, normativa que autorizó formalmente el proceso de privatización total de la compañía.

Uno de los puntos que generó críticas sindicales y políticas es que el esquema diseñado por el Gobierno no contempla preferencias para los trabajadores ni programas de propiedad participada para empleados de la empresa.

Los gremios aeronáuticos vienen denunciando desde hace meses que la privatización podría derivar en despidos, pérdida de derechos laborales y una mayor concentración del negocio aeroportuario en manos privadas.

En el oficialismo, sin embargo, sostienen que la apertura del mercado permitirá mejorar la competitividad, reducir costos operativos y atraer inversiones al sistema aerocomercial argentino.

La privatización de Intercargo aparece además como una prueba política relevante para Milei y Caputo, que buscan mostrar avances concretos en el proceso de reforma del Estado prometido durante la campaña presidencial.

Mientras tanto, el Gobierno acelera los tiempos administrativos para intentar cerrar una de las operaciones más sensibles dentro de su programa de transformación económica.