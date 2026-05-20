Una encuesta encendió alertas en el Gobierno: Milei resiste mejor que Macri, pero la economía empieza a erosionar su capital político

Una encuesta encendió alertas en el Gobierno: Milei resiste mejor que Macri, pero la economía empieza a erosionar su capital políticoPOLÍTICA Agencia de Noticias del Interior
- La encuesta mostró que Milei conserva más apoyo que Mauricio Macri
- El Presidente atraviesa su nivel más alto de imagen negativa
- El PRO intenta reposicionarse frente al oficialismo rumbo a 2027
- La situación económica empezó a erosionar la tolerancia social
- Axel Kicillof aparece como el opositor con mayor crecimiento político
- Patricia Bullrich superó a Milei como la figura mejor valorada del oficialismo
La tensión creciente entre Javier Milei y Mauricio Macri empezó a reflejarse con mayor claridad en el escenario político, aunque en la Casa Rosada aseguran que, por ahora, el líder del PRO no representa una amenaza electoral seria para el oficialismo. Una reciente encuesta nacional terminó reforzando esa percepción dentro del Gobierno, al mostrar que el actual mandatario conserva un nivel de apoyo considerablemente superior al del ex presidente, incluso en medio de un contexto económico complejo y de un creciente desgaste político.
El relevamiento realizado por Giacobbe Opinión Pública se conoció en un momento particularmente delicado para la administración libertaria. El Gobierno enfrenta cuestionamientos por la situación económica, el impacto social del ajuste y las polémicas que rodean al vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Al mismo tiempo, Macri intenta recuperar protagonismo político y reposicionar al PRO como un actor con autonomía frente a Milei.
En ese marco, el ex mandatario encabezó recientemente un acto partidario donde buscó marcar diferencias con el oficialismo y advirtió que acompañar al Gobierno no implica respaldar todas sus decisiones. Las declaraciones fueron interpretadas dentro del oficialismo como un intento de Macri por fortalecerse de cara a las negociaciones electorales futuras, especialmente pensando en 2027.
Sin embargo, la encuesta parece haber llevado tranquilidad a la Casa Rosada. Según el sondeo, Milei mantiene una imagen positiva del 35,9%, mientras que Macri apenas alcanza el 16,5%. Aun cuando el Presidente exhibe el nivel de imagen negativa más alto desde que inició su carrera nacional, el libertario conserva una diferencia importante respecto del fundador del PRO.
Dentro del oficialismo consideran que Macri perdió capacidad de liderazgo electoral y que su estrategia actual apunta más a preservar espacios de poder dentro de una eventual alianza opositora que a construir una candidatura presidencial competitiva.
No obstante, los datos del estudio también dejaron expuesto un problema que empieza a preocupar seriamente al Gobierno: el deterioro gradual de la tolerancia social frente a la situación económica.
La encuesta mostró que un 41,9% de los consultados asegura que ya no puede soportar más el contexto económico actual. Ese dato encendió señales de alarma porque refleja un desgaste social que podría transformarse en un problema político si la recuperación prometida por el oficialismo no logra sentirse en los bolsillos durante los próximos meses.
El informe además detectó que otro segmento importante de la población afirma que apenas podría resistir entre seis meses y un año más bajo las condiciones actuales. Esa combinación conforma una masa potencialmente crítica para el Gobierno de cara al próximo calendario electoral.
Mientras Milei conserva todavía un núcleo sólido de apoyo político, distintos sectores del oficialismo reconocen en privado que el principal desafío ya no pasa únicamente por sostener el orden fiscal o bajar la inflación, sino por evitar que el ajuste termine deteriorando definitivamente el respaldo social.
En paralelo, otro dato comenzó a inquietar a la dirigencia libertaria: el crecimiento de Axel Kicillof como principal figura opositora. El mandatario bonaerense alcanzó una imagen positiva cercana a la del Presidente y aparece cada vez más consolidado como referencia central del peronismo.
La encuesta también arrojó un fenómeno llamativo dentro del oficialismo: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, superó a Milei como la figura con mejor imagen dentro del espacio libertario. El dato fue leído en algunos sectores políticos como una señal del desgaste presidencial después de más de un año de gestión atravesada por fuertes tensiones económicas y políticas.
En el Gobierno intentan relativizar esos números y sostienen que el escenario todavía sigue siendo favorable para Milei. Confían en que una eventual recuperación económica durante los próximos meses pueda revertir el deterioro social y consolidar nuevamente el liderazgo presidencial.
Pero el clima político ya empezó a mostrar signos de mayor fragilidad. La disputa interna con el PRO, el crecimiento de dirigentes opositores y la persistencia de dificultades económicas conforman un escenario mucho más desafiante que el que enfrentaba el oficialismo meses atrás.
Por ahora, el Gobierno no observa en Macri un rival capaz de disputarle centralidad política. Sin embargo, la verdadera preocupación empieza a desplazarse hacia otro terreno: cuánto tiempo más podrá sostenerse el respaldo social si la mejora económica no llega con suficiente velocidad.