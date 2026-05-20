Aguiar endurece sus críticas y acusa a Milei de provocar un daño económico “más letal que la pandemia”

Los dichos de Rodolfo Aguiar profundizaron el conflicto entre ATE y el Gobierno nacional

El dirigente sindical comparó el impacto económico de Milei con las consecuencias de la pandemia

ATE denunció el cierre de más de 25 mil empresas desde la llegada de Milei al poder

El gremio también alertó por la destrucción de más de 300 mil empleos registrados

El conflicto por el INTI se convirtió en uno de los principales focos de tensión

Desde el oficialismo sostienen que las reformas son necesarias para estabilizar la economía

La tensión entre el sindicalismo estatal y el Gobierno nacional volvió a escalar en las últimas horas luego de que el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, lanzara una de sus críticas más duras contra la gestión de Javier Milei. El dirigente gremial aseguró que el impacto económico de las políticas oficiales supera incluso las consecuencias que dejó la pandemia de coronavirus sobre el aparato productivo argentino.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Aguiar sostuvo que “en términos económicos, Milei ha dañado más que la pandemia” y afirmó que la actual administración “ha sido más letal que el Covid” para las empresas y el empleo. Sus declaraciones se produjeron en medio de un creciente conflicto entre el Gobierno y distintos sectores sindicales por los despidos, el ajuste del gasto público y el recorte de estructuras estatales.

El líder de ATE argumentó que desde la llegada de Milei a la Casa Rosada cerraron más de 25 mil empresas en todo el país, una cifra que, según remarcó, supera ampliamente la cantidad de firmas que dejaron de operar durante la emergencia sanitaria iniciada en 2020. Para el gremialista, el deterioro de la actividad económica y el retroceso del consumo comenzaron a impactar de lleno sobre el entramado productivo, especialmente en pequeñas y medianas empresas.

Aguiar también apuntó contra la pérdida de puestos de trabajo registrados y advirtió que en los últimos dos años se destruyeron más de 300 mil empleos formales. En ese marco, denunció además una caída sostenida de la capacidad industrial instalada y aseguró que numerosos sectores fabriles operan actualmente con niveles mínimos de actividad.

“El futuro de la Argentina con este Gobierno es un futuro negro”, afirmó el dirigente sindical, que desde hace meses se convirtió en una de las voces más confrontativas contra la administración libertaria. En la misma línea, llamó a “pensar el día después de Milei” y advirtió que la actual gestión dejará “tierra arrasada” en materia económica y social.

Las declaraciones del titular de ATE se producen en un contexto marcado por la discusión sobre el rumbo económico del Gobierno y las consecuencias del fuerte ajuste fiscal impulsado por el Ministerio de Economía. Mientras desde la Casa Rosada destacan la desaceleración inflacionaria y algunos indicadores de recuperación, sectores sindicales y parte de la oposición sostienen que la mejora macroeconómica todavía no tiene impacto positivo sobre el empleo ni sobre los ingresos de la población.

Uno de los focos más sensibles del conflicto entre ATE y el Gobierno se encuentra actualmente en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. El sindicato presentó recientemente un recurso de amparo judicial contra la Resolución 42/26, una medida que establece el cierre de áreas y la eliminación de más de 900 servicios técnicos y programas de asistencia tecnológica dentro del organismo.

Desde el gremio sostienen que la decisión implica un proceso de “vaciamiento institucional” que afectará especialmente a pequeñas y medianas empresas que utilizan los servicios técnicos del instituto para certificaciones, ensayos y procesos de innovación productiva. Según Aguiar, las resoluciones administrativas no pueden modificar funciones creadas por ley y advirtió que el ajuste sobre el INTI tendrá consecuencias directas sobre sectores industriales que dependen de ese respaldo técnico.

En el oficialismo, sin embargo, consideran que las críticas sindicales forman parte de una estrategia política destinada a desgastar al Gobierno en medio del proceso de reformas estructurales. Cerca de Milei sostienen que la reducción del gasto público y la reorganización de organismos estatales son necesarias para estabilizar la economía y eliminar déficits históricos.

La confrontación con los gremios estatales aparece así como uno de los frentes permanentes para la administración libertaria. Mientras el Gobierno apuesta a sostener el ajuste y profundizar las reformas, los sindicatos buscan instalar el costo social del programa económico y alertan sobre el impacto que, según denuncian, ya empieza a sentirse en el empleo, la producción y el funcionamiento de organismos públicos estratégicos.