Pullaro endurece su discurso contra el delito y reabre el debate por la baja de imputabilidad

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió a respaldar públicamente una política de endurecimiento en materia de seguridad tras la nueva detención de un adolescente de 17 años acusado de participar en una serie de crímenes que conmocionaron a Rosario durante 2024.

A través de sus redes sociales, el mandatario sostuvo que la provincia “no puede retroceder ni ser blanda con quienes matan o están armados en la calle preparados para hacer daño”, y vinculó el caso con la necesidad de avanzar en reformas penales más severas, incluida la baja de la edad de imputabilidad.

El joven detenido está señalado por presunta participación en los asesinatos de los taxistas Héctor Raúl Figueroa y Diego Celentano, además del crimen del playero Bruno Bussanich, ocurridos en Rosario en marzo del año pasado, en medio de una escalada de violencia narco que sacudió a la ciudad.

Según informó el ministro de Seguridad y Justicia provincial, Pablo Cococcioni, el adolescente fue nuevamente aprehendido en la zona norte rosarina durante un operativo iniciado tras denuncias por disturbios y presuntos disparos. De acuerdo con el funcionario, el menor estaba acompañado por otros dos jóvenes y tenía un arma cargada en su poder al momento de la intervención policial.

El episodio volvió a colocar en el centro de la escena el debate sobre las herramientas legales para combatir el delito juvenil y el crimen organizado. Pullaro aprovechó el caso para insistir en que es necesario discutir cambios profundos en el sistema penal.

“Fuimos claros en la necesidad de bajar la edad de imputabilidad porque sabemos con lo que nos enfrentamos”, expresó el gobernador, quien además defendió el paquete de reformas de seguridad que comenzó a debatirse en la Legislatura provincial.

El proyecto impulsado por el Ejecutivo contempla once modificaciones sobre seis leyes vinculadas al sistema penal y de seguridad pública. Entre los cambios más discutidos aparece la restitución de la declaración informativa ante la Policía sin obligación de presencia de un abogado defensor, la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial en determinados casos y la incorporación de mecanismos de espionaje digital y electrónico dentro de las tareas de inteligencia criminal.

La iniciativa también introduce modificaciones en la Ley Penitenciaria, incluyendo mayores medidas de aislamiento para detenidos considerados peligrosos, controles sobre las comunicaciones en cárceles y ampliación del régimen de recompensas para investigaciones criminales.

Desde el gobierno provincial sostienen que las reformas buscan fortalecer la capacidad del Estado frente al avance del narcotráfico y las bandas violentas que operan en distintos puntos de Santa Fe.

En ese marco, Cococcioni defendió el endurecimiento de las medidas y cuestionó lo que definió como una “visión exacerbada” de las garantías constitucionales. Según explicó, el proyecto no vulnera derechos fundamentales sino que intenta adaptar el sistema judicial a la gravedad del escenario actual.

Pullaro, por su parte, insistió en que la provincia todavía atraviesa una etapa delicada pese a la reducción de los índices de violencia registrada en Rosario en los últimos meses.

“Estamos demostrando que se los podía hacer retroceder, pero todavía no ganamos”, advirtió el mandatario, quien aseguró que las organizaciones criminales continúan intentando recuperar terreno y capacidad operativa en la provincia.