Santa Fe lanzó un nuevo sistema para distribuir medicamentos y apuntó contra Nación por el recorte sanitario

La ministra de Salud de Santa Fe, Silvia Ciancio, brindó detalles sobre el nuevo esquema provincial de distribución de medicamentos e insumos médicos presentado junto al gobernador Maximiliano Pullaro en el Parque Industrial de Funes, y aseguró que el sistema permitirá modernizar la logística sanitaria y optimizar recursos en toda la provincia.

Durante una entrevista radial, la funcionaria explicó que el nuevo modelo forma parte de una política integral de medicamentos diseñada por la gestión provincial desde 2024 y que combina compras centralizadas, fortalecimiento del Laboratorio Industrial Farmacéutico y un esquema tecnológico de seguimiento y distribución.

“Estamos cerrando un círculo muy virtuoso”, sostuvo Ciancio al describir el funcionamiento del programa.

El operativo se apoyará en un sistema integrado de información sanitaria y receta electrónica que permitirá monitorear en tiempo real el consumo de medicamentos en hospitales, SAMCo y centros de salud públicos.

A partir de esos datos, se prepararán envíos específicos de medicamentos esenciales que serán trasladados mediante unidades con control de temperatura, trazabilidad y medidas de seguridad especiales.

Según detalló la ministra, el sistema comenzará a operar desde 50 puntos estratégicos distribuidos en toda la provincia, donde farmacéuticos responsables coordinarán luego la redistribución hacia los distintos efectores sanitarios.

Desde el gobierno provincial remarcaron que el nuevo esquema reemplaza mecanismos más precarios y manuales que históricamente utilizaba el sistema público para abastecer de medicamentos a hospitales y centros de salud.

En paralelo, Ciancio lanzó fuertes críticas al Gobierno nacional por la reducción de programas sanitarios y especialmente por el desmantelamiento del programa Programa Remediar, que durante más de dos décadas distribuyó medicamentos esenciales en todo el país.

La funcionaria afirmó que Santa Fe logró amortiguar parte del impacto gracias a la planificación anticipada y al fortalecimiento del Laboratorio Industrial Farmacéutico provincial.

Como ejemplo, indicó que mientras en 2021 el Estado nacional había adquirido al laboratorio santafesino unos 30 millones de comprimidos, durante 2024 y 2025 no realizó compras.

También advirtió sobre una fuerte caída en la cantidad de medicamentos enviados por Nación. Según explicó, la provincia pasó de recibir cerca de dos millones de comprimidos a poco más de 900 mil en el último año.

Frente a ese escenario, el laboratorio estatal santafesino incrementó su producción anual de 115 millones a 145 millones de comprimidos, incluyendo medicamentos básicos de alta demanda como paracetamol y metformina.

La ministra aseguró además que la centralización de compras permitió reducir gastos millonarios y mejorar la eficiencia del sistema sanitario provincial. Según precisó, la inversión provincial destinada a medicamentos y provisión sanitaria entre 2024 y 2026 supera los 64 mil millones de pesos.

A eso se suma el nuevo contrato logístico para distribución de medicamentos, cuya inversión anual ronda los 2.300 millones de pesos.

Ciancio también alertó sobre problemas en la provisión nacional de vacunas y medicamentos de alta complejidad. Señaló que las provincias dependen del Estado nacional para acceder a vacunas del calendario oficial y denunció demoras y entregas irregulares.

Además, sostuvo que los envíos nacionales de tratamientos oncológicos, inmunosupresores y medicamentos de alto costo se redujeron entre un 50 y un 60 por ciento.

“Las provincias terminan absorbiendo esa demanda porque los pacientes necesitan respuestas”, planteó.

En otro tramo de la entrevista, la ministra reconoció que la crisis económica y las dificultades de cobertura por parte de obras sociales y prepagas provocaron un fuerte incremento en la utilización del sistema público de salud.

Según informó, durante 2025 se registraron alrededor de 13 millones de atenciones en efectores públicos santafesinos y cerca del 30 por ciento correspondió a personas que cuentan con algún tipo de cobertura médica privada o sindical.

Finalmente, Ciancio destacó el trabajo de los equipos sanitarios de hospitales, centros de salud y SAMCo de toda la provincia, y aprovechó para insistir con la importancia de la vacunación antigripal ante el aumento de enfermedades respiratorias durante el invierno.