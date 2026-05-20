Presentaron en Santa Fe un proyecto para aliviar a pymes con moratoria impositiva y descuentos en tarifas

Ingresó en la Legislatura santafesina un proyecto de ley que propone crear un “Régimen de regularización tributaria y emergencia tarifaria productiva” con el objetivo de asistir a pequeñas y medianas empresas afectadas por la caída de la actividad económica, el aumento de costos y la crisis industrial.

La iniciativa fue impulsada por el diputado Miguel Rabbia y contempla una amplia moratoria para deudas impositivas provinciales, además de beneficios especiales sobre tarifas de servicios públicos para sectores industriales y manufactureros.

El proyecto establece planes de pago de hasta 48 cuotas para regularizar deudas vinculadas a Ingresos Brutos y Sellos, con una reducción del 70 por ciento en los intereses y la condonación total de multas que todavía no tengan resolución firme.

Además, incluye un régimen especial para cancelar obligaciones correspondientes al impuesto inmobiliario urbano y a las patentes automotor mediante planes de hasta 36 cuotas sin interés.

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la declaración de una emergencia tarifaria productiva, que permitiría otorgar durante un año una bonificación del 50 por ciento en las facturas de la Empresa Provincial de la Energía y de Aguas Santafesinas para mipymes industriales con alto consumo energético y de servicios.

Según el texto legislativo, la autoridad de aplicación deberá definir posteriormente qué empresas podrán acceder al beneficio y cuáles serán los criterios técnicos y productivos de elegibilidad.

En los fundamentos del proyecto, Rabbia argumentó que la industria santafesina atraviesa un escenario crítico, con fuerte impacto especialmente en el sector metalúrgico.

El legislador citó informes de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario que reflejan una caída cercana al 9 por ciento en la actividad durante 2025, profundizando una crisis que ya había provocado un desplome superior al 26 por ciento en la facturación real del sector durante el año anterior.

La situación, según el proyecto, continuó deteriorándose en los primeros meses de 2026, cuando la actividad metalúrgica registró una caída interanual cercana al 25 por ciento.

El documento también vincula el deterioro industrial con el incremento de importaciones, que habrían crecido más de un 44 por ciento, afectando directamente a la producción local y ampliando el déficit comercial del sector.

Otro de los datos que se destacan es la baja utilización de la capacidad instalada industrial. Según el texto, hacia fines de 2025 las fábricas operaban en promedio por debajo del 40 por ciento de su capacidad productiva.

La iniciativa pone además el foco en el impacto laboral de la crisis fabril. De acuerdo con los fundamentos presentados, en Rosario se perdieron más de 1.300 puestos de trabajo industriales en los últimos dos años, mientras que a nivel nacional desaparecieron cerca de 20 mil empleos registrados en el sector metalúrgico y más de 780 empresas dejaron de funcionar desde fines de 2023.

“Sin medidas de alivio financiero y tarifario existe riesgo de destrucción irreversible del entramado productivo”, sostiene el proyecto.

La propuesta comenzará ahora su recorrido parlamentario en la Cámara de Diputados provincial, en medio de crecientes reclamos de sectores industriales y comerciales que piden asistencia frente a la caída del consumo, el incremento de costos operativos y las dificultades para sostener la producción y el empleo.