La caja de la pauta: cómo Viotti usa dinero público para sostener medios amigos y silenciar críticas

En Rafaela ya casi no queda espacio para las dudas: la pauta oficial de la gestión de Leonardo Viotti se transformó en una verdadera herramienta de disciplinamiento político y mediático. Mientras la ciudad acumula problemas de gestión, inseguridad vial, falta de controles y servicios deficientes, el municipio continúa destinando cifras escandalosas a medios inexistentes, páginas sin lectores y estructuras comunicacionales armadas únicamente para aplaudir al poder de turno.

La lógica no es nueva.

Es la vieja matriz del populismo: utilizar dinero público para comprar voluntades, garantizar silencio y construir un relato artificial que poco tiene que ver con la realidad que viven diariamente los rafaelinos.

Y lo más grave es que todo eso se hace con recursos que salen del bolsillo de los contribuyentes.

Resulta imposible explicar racionalmente cómo algunos espacios digitales sin presencia real, sin audiencia comprobable y con publicaciones que apenas alcanzan unas pocas visualizaciones por día terminan recibiendo pauta oficial mientras medios con trayectoria, lectores genuinos y capacidad crítica son castigados o condicionados.

Hay gastos que son absolutamente injustificables.

Y el problema ya no es solamente económico.

También es institucional.

Porque cuando un gobierno utiliza fondos públicos para sostener artificialmente medios afines o inventados, lo que está haciendo en realidad es intentar manipular el debate público y construir una protección política financiada por toda la sociedad.

Eso no es comunicación institucional.

Eso es propaganda.

Y en muchos casos, propaganda burda.

La gestión de Viotti parece haber adoptado mecanismos que durante años caracterizaron al kirchnerismo más extremo: multiplicar pauta, repartir dinero discrecionalmente y premiar a quienes garantizan obediencia editorial.

Mientras tanto, los problemas reales de la ciudad siguen esperando respuestas.

Desde R24N la posición fue siempre clara y no va a cambiar.

No vamos a regalar nuestro trabajo.

No vamos a aceptar que ningún gobierno pretenda imponer montos de pauta ni condicionar líneas editoriales.

Y mucho menos vamos a callarnos cuando observamos un manejo discrecional y escandaloso de recursos públicos.

Seguiremos marcando cada error de gestión, cada improvisación y cada gasto innecesario. También reconoceremos lo poco positivo que pueda surgir de la administración municipal, porque el periodismo serio no se construye desde el fanatismo sino desde la independencia.

Pero independencia real.

No independencia declamada mientras se cobra para mirar para otro lado.

El problema para algunos funcionarios es que todavía existen medios que no se arrodillan.

Y quizá eso sea precisamente lo que más molesta dentro de una administración que parece sentirse mucho más cómoda rodeada de aplausos pagos que de preguntas incómodas.

Porque la pauta oficial no debería utilizarse jamás para fabricar silencio.

Y mucho menos para sostener medios fantasmas mientras la ciudad sigue acumulando problemas sin resolver.