Concejales peronistas le quieren poner un freno a los aumentos desmedidos de Viotti

La gestión de Leonardo Viotti podría intentar avanzar nuevamente con aumentos de tasas e impuestos municipales a partir del segundo semestre del año, pero esta vez se encontró con una fuerte resistencia del bloque peronista del Concejo Municipal de Rafaela, cuyos integrantes ya adelantaron que trabajan para frenar cualquier actualización automática.

El Departamento Ejecutivo Municipal tendría listo un borrador para enviar al recinto en los próximos días con subas que alcanzarían a la Tasa General de Inmuebles, DReI, ZEC, derechos de cementerio, trámites automotores y otros conceptos. Aunque todavía no trascendieron porcentajes concretos, la sola posibilidad de nuevos incrementos ya encendió la alarma entre sectores opositores y gran parte de la ciudadanía.

No es un tema menor.

A finales del año pasado, Viotti ya había sufrido un duro revés político cuando la oposición, con acompañamiento de los oficialistas Lisandro Mársico y Ceferino Mondino, decidió congelar la Unidad de Cuenta Municipal en $72,71 durante el primer semestre de 2026, desactivando así el intento del Ejecutivo de seguir aumentando tributos.

Ahora el escenario vuelve a tensarse.

Los concejales justicialistas Juan Senn, Paz Caruso, Valeria Soltermam y Maximiliano Postovit fueron contundentes al cuestionar la posibilidad de nuevos aumentos y apuntaron directamente contra el manejo financiero de la administración municipal.

“Los vecinos ya hicieron un esfuerzo enorme y hoy no reciben servicios acordes. Hay un gran desmanejo financiero pese a una recaudación que crece por encima de la inflación”, advirtieron.

El análisis realizado por el bloque opositor sobre la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2025 dejó números que calificaron como “preocupantes”, especialmente porque muestran un crecimiento extraordinario de los ingresos municipales sin una mejora proporcional en obras ni servicios.

Los datos son contundentes.

Según el informe presentado por los ediles, desde el inicio de la gestión de Viotti la Unidad de Cuenta Municipal aumentó más de un 415%, mientras algunos conceptos de recaudación directamente superaron el 600%.

La Tasa Municipal aumentó un 553%.

El DReI un 356%.

El canon por uso del espacio público un 486%.

Las multas más de un 663%.

Los intereses por plazos fijos un 459%.

Y la coparticipación un 298%.

A su vez, la recaudación total de la Municipalidad habría crecido un 335%, muy por encima de la inflación acumulada del período, que rondó el 186%.

Es decir: la Municipalidad recauda cada vez más, pero administra cada vez peor.

Y ese es precisamente el eje del cuestionamiento opositor.

Porque pese a semejante crecimiento de ingresos, el Ejercicio 2025 terminó con un déficit financiero cercano a los 1.800 millones de pesos.

Para los concejales peronistas, el problema ya no es la falta de recursos, sino la manera en que esos recursos son utilizados.

“Se perdió el equilibrio y no es el vecino quien debe hacerse cargo. El problema es cómo se administran esos recursos”, sostuvo Valeria Soltermam.

Otro de los puntos más críticos aparece en el gasto en personal, que durante la gestión de Viotti habría aumentado un 358%.

Sin embargo, desde la oposición remarcan que ese crecimiento no se tradujo en mejores servicios ni en nuevas obras concretas para la ciudad.

“El Municipio tiene hoy 34 empleados más, pero no hay nuevos servicios, no se inició el plan de pavimento, la mayoría de las obras son tercerizadas y algunos servicios también”, cuestionó Maximiliano Postovit.

Además, señalaron que áreas estratégicas como desagües quedaron prácticamente relegadas. Según los datos analizados, la inversión en esa materia apenas creció un 68%, muy por debajo de la inflación y de la evolución de la recaudación municipal.

La preocupación política ahora pasa por el escenario legislativo que enfrentará el oficialismo.

Desde diciembre pasado, el Ejecutivo ya no cuenta con mayoría propia dentro del Concejo. El oficialismo posee apenas cuatro de las diez bancas, por lo que cualquier intento de aprobar aumentos dependerá inevitablemente de acuerdos con otros espacios, especialmente con La Libertad Avanza, sector que habitualmente sostiene posiciones contrarias a la suba de tributos.

Mientras tanto, todas las miradas apuntan también al secretario de Gobierno y Modernización, Germán Bottero, quien deberá presentar el informe de gestión municipal el próximo 29 de mayo ante el Concejo.

Allí seguramente deberá responder una pregunta que ya empieza a repetirse con fuerza entre los vecinos: ¿cómo puede ser que una Municipalidad que recauda cifras récord tenga cada vez más problemas financieros y menos respuestas para la ciudad?